Киевские духовные школы в цифрах - год 2016

Количественный состав Киевских духовных школ составляет: 314 студентов дневной формы обучения и 600 студентов заочной формы обучения; преподавательский коллектив состоит из 78 преподавателей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом во время торжеств по случаю актового дня Киевской духовной академии и семинарии сообщил первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик.

«В 2015-2016 учебных годах защищены 49 бакалаврских работ, 28 магистерских, 18 студентов дневной формы и 29 студентов заочной формы обучения успешно защитили дипломные проекты. Кандидатами богословия стали 11 выпускников. В прошлом учебном году Киевские духовные школы закончили 104 студента дневной формы обучения и 137 студентов заочной формы. 28 октября в аспирантуру Киевской духовной академии зачислены 9 студентов», - рассказал протоиерей Сергей Ющик.

Также первый проректор отметил, что авторитет КДАиС на международной арене растет, благодаря активному международному сотрудничеству.

«Киевская духовная академия зарегистрирована в международной программе сотрудничества и мобильности в области высшего образования ERASMUS. Это дало возможность студенту академии города Салоники учиться в Киеве, а нашему студенту - в Салониках. Состоялись обмены преподавателями, которые провели недельные лекционные курсы в учебных заведениях. Также в рамках международного сотрудничества, наши аспиранты проходили обучение в Швейцарии, Румынии, а студенты магистратуры были направлены в университет Салоники. Преподаватели были участниками научных конференций в Болгарии, Грузии, Польше, Германии, России, Финляндии, Румынии и в других странах», - сообщил Сергей Ющик.

При этом одним лишь обучением жизни студентов КДАиС не ограничивается.

«Уже в этом году студенты посетили монастыри Киева, поклонились святыням Святогорской лавры, святыням Одесской области. Студенты КДАиС инициируют и организовывают встречи с детьми, которые проходят лечение в онкологическом диспансере Киева. Надеюсь, что такая социальная позиция студентов сможет воспитать сострадание и любовь к ближнему», - резюмировал протоиерей Сергей Ющик.

Первый проректор КДАиС добавил, что в сотрудничестве с Национальным историко-культурным заповедником изданы книги, посвященные исследованию житий преподобных Антония и Феодосия. Преподаватели академии подготовили видеопособие жестового языка, хрестоматию греческой патристики, пособие по церковному пению. Продолжается работа над видеолекциями богословских предметов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, 9 ноября в день памяти преподобного Нестора Летописца, в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, состоялись торжества по случаю актового дня Киевских духовных школ.