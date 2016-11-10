В Киево-Печерской лавре представили уникальное издание "Повести временных лет"

11:12, 10 ноября 2016
Православие
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lavra.ua

В день памяти преподобного Нестора Летописца, 9 ноября, перу которого принадлежат памятники древнерусской письменности, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоялась презентация уникального издания, представляющего собой воссоздание главного труда преподобного – «Повести временных лет». Об этом сообщает официальный сайт Киево-Печерской лавры.

Мероприятие открыл Наместник обители митрополит Павел, который представил новую книгу, выпущенную Лаврой. Также в презентации участвовали члены Духовного Собора и представители издательского отдела. 

lavra.ua

Книга оформлена орнаментами и буквицами, которые были воспроизведены вручную, также был использован ручной  набор текста. Издание иллюстрировано миниатюрами Радзивилловской летописи. Радзивилловская летопись является продолжением «Летописи временных лет», в которой описываются исторические события до 1206 года, сохранилась в двух списках XV века.

Казначей Киево-Печерской лавры архимандрит Нестор отметил, что автор в «Повести временных лет» не просто изложил хронологическую цепь событий, а как высокообразованный человек своего времени дал анализ и оценку тем историческим свершениям, о которых говорилось в летописи. По словам архимандрита Нестора: «…буквально в каждом предложении можно почувствовать духовную силу его личности». 

Издание можно квалифицировать как книгу максимально повторяющую древний оригинал, при этом текст на древнеславянском языке продублирован переводом на современный русский литературный язык.  

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Митрополит Павел напомнил о том, что в этот день Церковь отмечает память преподобного Нестора Летописца, уточнив, что этот святой может быть небесным покровителем журналистов. 

lavra.ua

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