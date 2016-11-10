В Киево-Печерской лавре представили уникальное издание "Повести временных лет"

В день памяти преподобного Нестора Летописца, 9 ноября, перу которого принадлежат памятники древнерусской письменности, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоялась презентация уникального издания, представляющего собой воссоздание главного труда преподобного – «Повести временных лет». Об этом сообщает официальный сайт Киево-Печерской лавры.

Мероприятие открыл Наместник обители митрополит Павел, который представил новую книгу, выпущенную Лаврой. Также в презентации участвовали члены Духовного Собора и представители издательского отдела.

Книга оформлена орнаментами и буквицами, которые были воспроизведены вручную, также был использован ручной набор текста. Издание иллюстрировано миниатюрами Радзивилловской летописи. Радзивилловская летопись является продолжением «Летописи временных лет», в которой описываются исторические события до 1206 года, сохранилась в двух списках XV века.

Казначей Киево-Печерской лавры архимандрит Нестор отметил, что автор в «Повести временных лет» не просто изложил хронологическую цепь событий, а как высокообразованный человек своего времени дал анализ и оценку тем историческим свершениям, о которых говорилось в летописи. По словам архимандрита Нестора: «…буквально в каждом предложении можно почувствовать духовную силу его личности».

Издание можно квалифицировать как книгу максимально повторяющую древний оригинал, при этом текст на древнеславянском языке продублирован переводом на современный русский литературный язык.

Митрополит Павел напомнил о том, что в этот день Церковь отмечает память преподобного Нестора Летописца, уточнив, что этот святой может быть небесным покровителем журналистов.

lavra.ua