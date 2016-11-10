Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил годичный акт Киевской духовной академии

В день памяти преподобного Нестора Летописца, 9 ноября, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил торжества актовому дню Киевской духовной академии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На праздничном мероприятии, которое состоялось в трапезной палате храма преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, присутствовали наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, ректор Киевских духовных школ, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, ректор МДАиС, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета УПЦ епископ Ирпенский Климент, а также члены администрации, профессорско-преподавательской корпорации, сотрудники, студенты и воспитанники, почетные гости духовных школ.

Акт открыл приветственным словом ректор Киевских духовных школ, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, после чего к собравшимся со словом наставления обратился Предстоятель Украинской Православной Церкви.

С докладом о современном состоянии Киевских духовных школ выступил первый проректор КДА профессор протоиерей Сергий Ющик.

Актовую речь, посвященную исследованию научного наследия архиепископа Макария (Булгакова), произнес профессор архимандрит Сильвестр (Стойчев).

Далее слово было предоставлено заместителю председателя Общественного совета по вопросам сотрудничества с церквями и религиозными организациями при Министерстве образования и науки Украины Юрию Решетникову. Приветствуя академию с актовым днем он отметил успехи в сфере сотрудничества МОН с УПЦ по признанию дипломов высших духовных учебных заведений. Государством уже были признаны дипломы двух кандидатов богословия, которые подавали пакеты документов на рассмотрение в Министерство. Сейчас идет процесс признания остальных.

Также поздравительные адреса сказали почетные гости Киевской духовной академии, в частности, ректор МДАиС, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви архиепископ Верейский Евгений.

По традиции во время торжественного акта лучшие студенты и воспитанники духовных школ были награждены стипендиями, а преподаватели, которые отмечают личные юбилеи — церковными орденами.

В конце праздничного мероприятия состоялся концерт хора Киевских духовных школ под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).