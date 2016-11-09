Выпускники Киевских духовных школ первые на постсоветском пространстве получат официально признанные государством документы

Выпускники высших духовных заведений Украины первые на постсоветском пространстве получат документы, официально признанные государством.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом во время торжеств по случаю актового дня Киевской духовной академии, заявил заместитель председателя комиссии по государственному признанию документов о высшем духовном образовании Министерства образования и науки (МОН) Юрий Решетников.

В частности, комиссия уже признала официально несколько дипломов выпускников Киевских духовных школ, благодаря новой редакции Закона о высшем образовании.

«Принято решение по пяти выпускникам, остальные дела находятся на рассмотрении. В ближайшее время МОН планирует торжественное вручение первых документов о государственном признании дипломов духовных учебных заведений. Государственное признание таких документов является уникальным явлением на постсоветском пространстве, поскольку введено только в Украине», - подчеркнул Юрий Решетников.

По его словам, в адрес комиссии поступило уже более 30 пакетов документов выпускников Киевских духовных школ.

«Давняя мечта представителей Церкви, о которой говорили около 20-ти лет, стала реальностью. Сейчас такое признание является не просто теорией, а стало практикой. Так, комиссией МОН по государственному признанию документов об ученых степенях и ученых званиях уже принято решение о государственном признании двух дипломов кандидатов богословия, полученных в Киевской духовной академии и одного диплома доцента. Другие похожие дела находятся на рассмотрении комиссии», - отметил Юрий Решетников.

Ректор Киевской духовной академии и семинарии, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) добавил, что такие шаги со стороны МОН являются началом новых отношений государства и Церкви в сфере образования.

«Духовное образование прошло длительный путь реформирования и сегодня мы получили возможность сотрудничества с другими учреждениями образования на паритетных началах. Мы понимаем, что возможность признания - это лишь первый шаг, и перед нами большой объем работы, но со своей стороны обещаем выполнить задание, которое мы поставили перед собой около 10 лет назад, внедряя образовательную реформу. Мы стремимся достичь достойного места духовных образовательных учреждений в системе высшего образования Украины», - подчеркнул митрополит Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, 9 ноября в день памяти преподобного Нестора Летописца, в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, состоялись торжества по случаю актового дня Киевских духовных школ.