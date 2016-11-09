В Киево-Печерской лавре сегодня отметили память преподобного Нестора Летописца

В день празднования памяти преподобного Нестора Летописца, 9 ноября, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этот день Киевская духовная академия и семинария отметила день своего небесного покровителя — преподобного Нестора Летописца.

После службы в зале Трапезного храма преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры состоялся годичный акт Киевской духовной академии и семинарии, который возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.