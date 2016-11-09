В Киев привезут чудотворную икону Почаевской Божией Матери. Ей можно будет поклониться в храме Успения Пресвятой Богородицы на Позняках.

"12 ноября будет торжественная встреча иконы Почаевской Божией Матери. Она будет находиться в нашем храме два дня. Поклониться святыне сможет каждый желающий. Эта икона известна чудесными исцелениями верующих. Кстати, она впервые побывает на левом берегу Киева. Наш храм открыт для желающих с 8:00 до 20:00. Икона очень древняя и почитаемая далеко за пределами страны — она побывала в США, Канаде, Германии. К ней, в Почаевскую лавру, приезжает очень много паломников, теперь святыня приехала в столицу", — рассказал настоятель храма отец Константин.

Храм расположен на ул. Урловской, 20-а. Доехать к нему можно на маршрутке №577 от метро "Позняки", остановка — "Детская поликлиника".

kiev.segodnya.ua