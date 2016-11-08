УПЦ развивает паломническое направление по святыням Закарпатья - конференция паломнических служб

В Хустской епархии 3 ноября состоялась Конференция паломнических служб Украинской Православной Церкви, организованная Паломническим Центром УПЦ, совместно с паломнической службой Хустской епархии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Центра.

Работа Конференции проходила в актовом зале Свято-Михайловского монастыря в с. Грушево (Тячевский район Закарпатской области). Конференцию открыл митрополит Хустский и Виноградовский Марк. В приветственном слове к участникам форума он отметил: «Закарпатский край сохранил не так много древних церковных памятников, хотя история христианства на этой земле восходит ко временам святых Кирилла и Мефодия. Но главная ценность Закарпатья – это люди, которые не мыслят себя без Церкви, без веры, без православия».

Приветствуя участников Конференции, Владимир Телиженко – директор Паломнического Центра УПЦ – поблагодарил митрополита Марка и организаторов мероприятия за уникальную возможность встретиться с единомышленниками на закарпатской земле, освящённой подвигами множества святых.

Одним из организаторов Конференции стал архимандрит Пимен (Мацола) – благочинный Михайловского монастыря в селе Грушево. Вопреки своим ограниченным возможностям (он полностью слеп), отец Пимен уже много лет принимает активнейшее участие в паломническом движении. Он организовывает поездки по Украине и дальнему зарубежью, по его инициативе издаётся краеведческая и методическая литература. Именно ему принадлежала идея проведения очередного собрания паломнических служб УПЦ на территории Закарпатья.

В Конференции принял участие Юрий Данилец – докторант кафедры истории Украины Ужгородского национального университета. В своём докладе он сделал краткий обзор истории Православной Церкви в Закарпатье и презентовал участникам форума свою новую книгу, посвящённую преподобному Алексию Карпаторусскому.

От имени священноначалия Мукачевской епархии к собранию обратился архимандрит Марк (Куштан) – руководитель епархиальной паломнической службы. В своём докладе он рассказал об основных маршрутах паломнических поездок по территории Хустской и Мукачевской епархий.

О практических вопросах организации поездок по Закарпатью рассказала Виктория Климентьева – сотрудник паломнической службы Мукачевской епархии. Также она уделила внимание бальнеологическим курортам, термальным источникам, этнографическим музеям и другим достопримечательностям Закарпатья, которые могут представлять интерес в качестве дополнительных объектов программ паломнических поездок.

Ирина Демчук – сотрудник паломнической службы Запорожской епархии «Православная планета» – рассказала о святынях Запорожского края. После этого участникам форума был презентован видеоролик, посвящённый 25-летию Запорожской епархии.

Неонилла Ворсина – заместитель директора Паломнического Центра УПЦ – рассказала в своём докладе о результатах массового паломничества в Израиль и Иорданию. Благодаря организованным действиям паломнических служб Украины, в первой декаде октября 2016 года Израиль и Иорданию посетили одновременно около 600 паломников. Впервые в маршрут этой ежегодной массовой поездки, кроме Израиля было включено посещение королевства Иордании. В процессе обсуждения этой поездки, участникам форума был показан репортаж, снятый телерадиокомпанией «Глас» во время паломничества.

«Архимандрит Антонин (Капустин) и Русская Духовная Миссия в Иерусалиме», – так назывался доклад, прочитанный Александром Ворсиным – методистом Паломнического Центра УПЦ. Он был посвящён 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина и 170-летию Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. В преддверии этого двойного юбилея, который приходится на 2017-й год, Александр Ворсин презентовал цикл тематических маршрутов поездок «По стопам отца Антонина». Эти поездки охватывают Грецию, гору Афон, Турцию и Израиль – страны, в которых проходило служение отца Антонина. Также Александр анонсировал создание документального фильма об архимандрите Антонине (Капустине), который будет снят ТРК «Глас» при поддержке Паломнического Центра УПЦ и Паломнической службы Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Завершая официальную часть Конференции, митрополит Хустский и Виноградовский Марк отметил церковными наградами работу некоторых паломнических служб. Так, памятная грамота и медаль в честь преподобного Алексия Карпаторусского были вручены Владимиру Телиженко – директору Паломнического Центра Украинской Православной Церкви. Также были награждены Неонилла Ворсина, Маргарита Пащенко и Александр Ворсин. Все они – сотрудники Паломнического Центра УПЦ.

После официальной части Конференции прошёл круглый стол, во время которого состоялось обсуждение практических вопросов организации поездок, как по Украине, так и за рубежом.

Сразу после окончания Конференции, сотрудники паломнических служб отправились в информационную поездку по святыням Хустсткой и Мукачевской епархии. В период с 1 по 4 ноября они посетили десять монастырей и храмов Закарпатья, поклонились мощам преподобных Алексия Карпатороусского и Иова Угольского. Также в маршрут поездки было включено посещение Мукачевского замка и этнографического музея в селе Колочава. Эта поездка имела учебно-методический характер, поэтому непосредственно во время паломничества обсуждались прикладные вопросы организации маршрута и его логистические особенности.

Этот инфотур и новый формат проведения ежегодного собрания паломнических служб был принят с энтузиазмом всеми сотрудниками паломнических служб. Прямо во время поездки появились инициативы по поводу организации следующей встречи. С подобным предложением выступили представители паломнической службы Запорожской епархии, приглашая провести ближайшую конференцию паломнических служб на острове Хортица.

После поездки многие её участники поделились впечатлениями. Людмила Султанова (организатор паломнических поездок из Севастополя) сказала, что впервые посетила Закарпатье и этот край произвёл на неё сильнейшее впечатление. «Меня потрясла история русинов, которые веками боролись против католической экспансии. При этом они сохранили веру и любовь к ближним. Я, как крымчанка, нашла много общего между историей Закарпатья и Тавриды. Православные в Крыму веками страдали от притеснения магометан, а русины терпели притеснения со стороны Австро-Венгрии. Стойкости закарпатцев можно только поучиться».

«Конференция и инфотур органично восполнили друг друга и дали толчок к новому творчеству», – отметила Светлана Затонская – сотрудница миссионерско-просветительского центра «Киевский Иерусалим». «Уже во время информационной поездки, прямо в автобусе я взяла микрофон и сделала экскурс в историю православных святынь Чехии и Словакии. Это была полная импровизация, но она нашла живейший отклик, в особенности со стороны женщин, носящих имя Людмила (в Чехии хранятся мощи этой святой). Но кроме мощей этой мученицы, в Чехии и Словакии есть множество других христианских святынь. Я буду рада, если следующая информационная поездка паломнических служб будет направлена в Чехию, и с удовольствием помогу в её организации».

Подводя итоги Конференции и информационной поездки, Владимир Телиженко – директор Паломнического Центра УПЦ – отметил, что подобные встречи необходимы и проводятся регулярно: «однако впервые такая встреча сотрудников паломнических служб проведена вне Киева. Эта попытка сразу дала положительный результат. Во-первых, это избавило нас от малейшего намёка на формализм и официальность. А во-вторых, позволило погрузиться с головой в обсуждаемую тему, ведь святыни, о которых мы говорили, буквально находились за стенами зала Конференции. Закарпатье – это гостеприимный край с удивительными людьми. Если ты ступил на эту землю, то не сможешь не полюбить её».