Представители ОБСЕ в Ивано-Франковской епархии УПЦ узнавали о ситуации вокруг Спасо-Преображенского храма

В офисе Миссии ОБСЕ в Ивано-Франковске 5 ноября состоялась встреча работников Ивано-Франковской епархии с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

На встрече обсуждались вопросы соблюдения конституционных прав верующих общины Спасо-Преображенского храма Ивано-Франковска и Ивано-Франковской епархии УПЦ. Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве.

В этот же день Юридический отдел Ивано-Франковской епархии направил обращение, в котором дал оценку ситуации вокруг культового вокруг Спасо-Преображенского храма. В документе, в частности, объявлено о намерении подать кассационную жалобу, соответствующие обращения в международные правозащитные организации, а также поместные Православные Церкви, с которыми УПЦ находится в каноническом единстве.

2 ноября Львовский апелляционный хозяйственный суд вынес решение, которым удовлетворил исковые требования исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета по делу о расторжении договора аренды помещения храма по ул. Черновола, 6 с Ивано-Франковской епархией УПЦ, тем самым лишив епархию канцелярии, а общину Преображения Господня – храма.

В своем обращении в юридический отдел епархии, напомнил, что община «Преображения Господня» уже более 25 лет молится в храме, который был предоставлен православным верующим в 1991 году после 52-дневного голодания.

В октябре 2015 года исполнительным комитетом Ивано-Франковского городского совета был подан иск о признании недействительным договора аренды помещения храма по улице Черновола с Ивано-Франковской епархией УПЦ. Однако все инстанции украинской судебной системы признали договор действительным. И только 2 ноября апелляционный хозяйственный суд Львова принял решение в пользу органа местного самоуправления. При этом в епархии сообщают, что община будет защищать свои права в порядке кассационного производства.