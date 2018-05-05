12 цитат Митрополита Онуфрия об Украине, о Церкви, о властях и об отношении к жизни

Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сегодня исполнилось 72 года.

Митрополит Киевский и всея Украины считает себя, прежде всего, монахом. Свой день рождения Архипастырь по традиции проводит в посте, молитве и уединении на Святой Горе Афон. Он молится о своей многомиллионной украинской пастве.

Как известно, Митрополит Онуфрий не появляется на телеэкранах и почти не дает интервью. Словам он предпочитает молитвы и добрые дела. Наставления Блаженнейший дает в своих проповедях. Верующие ценят его искренность и откровенность, а богослужения, которые он возглавляет, всегда многолюдны.

Центр информации УПЦ опубликовал некоторые высказывания Предстоятеля УПЦ из проповедей и интервью.

Об Украине

Украина – это многонациональная страна. Тут живут украинцы, русские, румыны, молдаване, татары, представители других народов. И нам надо научиться уважать культуру друг друга. Я всегда старался и стараюсь уважать культуру и обычаи всех национальных общностей. Не из каких-то дипломатических соображений, а потому что Бог учит нас любить и уважать каждого человека таким, какой он есть. Такое уважительное отношение всегда вызывает ответную положительную реакцию.

Об украинцах

Все те достоинства, которые есть у украинского народа, все то величие, которое он приобрел за свою историю, имеют корни в Православии. Все это плоды православной жизни нашего народа. Чтобы сохранить это достоинство, это величие, нам нужно сохранить ту веру, которая даровала нам это величие.

О Церкви

Церковь сегодня – это, пожалуй, единственное оставшееся звено, которое соединяет Восток и Запад, сохраняет народное единство в стране. Каждый священник знает, что во Христе этнические, социальные и прочие различия отходят на второй план. Каждый человек для нас – образ Божий, который надо любить и почитать. Но одно дело знать, а другое дело – реализовывать это знание в жизни.

О государственной власти

Церковь всегда встает на защиту той части общества, которая не может сама себя защитить от своеволия, от нищеты. И посредническая функция Церкви заключается в том, чтобы напоминать властям, что проблема существует, что есть люди, которым нужно помочь.

Государственная власть, по учению Церкви, – это служение своим гражданам и своему Отечеству. Путь, который Церковь проповедует и настаивает на нем - это мирное решение всех вопросов.

О мире

Если нет мира в обществе, значит, нет Христа в душе общества. Ибо народ должен быть единодушен, должен искать истинные ценности, находить их и соединяться, а не разделяться. Тогда не будет того, что мы наблюдаем в наше неспокойное время.

О надежде

Человек с чем-то приходит и на его тему надо что-то ответить. А главная суть всех ответов – это в человеке возгореть надежду на милость Божию, чтобы человека увести от уныния, от упадка. Если надежда воскресает в человеке, то он восстает, потихоньку, потихоньку и начинает жить.

О духовном росте

Задача христианина на земле не только прийти в Церковь, но и расти духовно, над собой работать. Пришли в Церковь, и не важно, кто на каком уровне стоит – кто на очень высоком, кто на очень низком – все должны над собой работать. Это самая главная проблема, вечная проблема. Пока есть земная жизнь, эта проблема существует.

О любви Бога к человеку

Все, что Господь делает, все по своей любви к человеку, по своей милости, по желанию, чтобы человек стал лучше.

О воли Божией

Первая мысль – воля Божия. Но для того чтобы понять, какая первая, какая вторая – уже надо иметь определенный духовный уровень. Надо делать выбор воли Божьей через молитву, молиться даже при таком состоянии, какое у нас есть. Если бурное состояние, молиться: «Господи, ты сам знаешь, как». И Бог управляет. Бог умеет это делать.

О терпении

Не следует идти за духом мира сего, а надо терпеть друг друга, какие мы есть: очень хорошие, менее добрые, злые, очень злые – все равно терпеть.Терпение – это первая форма любви, а любовь ведет человека к исправлению.

Об информации

Главным для миссионера является не информация, а молитва. Если растворять все молитвой, и информацию растворять молитвой, то, может, мы в информации будем иметь какой-то пробел, может такое быть, но если этот пробел будет за счет молитвы, то Бог умудрит, и вы ответите лучше, чем имея информацию.

Об отношении к жизни

Есть люди, которые живут одним днем и каждый день для них как последний. Они говорят «помолюсь сегодня, потому что, возможно, завтра уже не наступит в моей жизни. Сделаю что-то хорошее сегодня, потому что, возможно, завтра уже не будет такой возможности». Те люди, которые живут каждый день, как последний, имеют хорошую почву своего сердца.

Центр информации УПЦ - по материалам официального сайта УПЦ, Центра информации УПЦ, "Церковный вестник", "Православие и мир", "Фома в Украине", Православие.ru, molodost.in.ua и др.