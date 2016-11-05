Сегодня Димитриевская родительская суббота

Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Димитриевская суббота установлена великим князем Дмитрием Донским.

Одержав знаменитую победу на Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 года Дмитрий Иоаннович после возвращения с поля битвы посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители, ранее благословил его на битву с неверными и дал ему из числа братии двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Оба инока пали в бою и были похоронены у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре. В Троицкой обители совершили поминовение православных воинов, павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и общей трапезой. Со временем сложилась традиция совершать такое поминовение ежегодно.

С Куликова поля не вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за Отечество. В их семьи пришла вместе с радостью победы и горечь утрат, и этот частный родительский день стал на Руси, по сути, вселенским днем поминовения.

С тех пор в субботу перед 26 октября / 8 ноября – днем памяти святого Димитрия Солунского, день тезоименитства самого Дмитрия Донского – на Руси повсеместно совершали заупокойные богослужения. Впоследствии в этот день стали совершать поминовение не только воинов, за веру и Отечество жизнь свою на поле брани положивших, но и всех усопших православных христиан.

В Димитриевскую родительскую субботу традиционно посещают могилы почивших родных, в церквях и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии, устраивают поминальные трапезы.

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