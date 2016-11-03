В Виннице открыли образовательную программу Донецкий университет и епархия УПЦ (укр.)

Розпочалося навчання за сертифікатною освітньою програмою «Основи християнського богослов’я» у Донецькому національному університеті імені Олеся Гончара, який знаходиться у Вінниці. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Вінницької єпархії.

Проект створено ДонНУ спільно з Вінницькою єпархією Української Православної Церкви.

Програму відкрили митрополит Вінницький і Барський Симеон та проректор університету Тетяна Нагорняк.

У вітальному слові владика подякував керівництву ДонНУ за співпрацю та зазначив, що подібні програми існують в інших містах України, однак для Вінниці – це абсолютно нове і унікальне явище.

«Поєднавши зусилля і залучивши кращих фахівців з нашого боку, а це священики з вищою світською і богословською освітою, кандидати наук, у тому числі педагоги, які працюють у світських навчальних закладах, ми хочемо дати нашим слухачам змістовні і систематичні знання з таких предметів, як догматичне богослов’я, історія християнської Церкви, біблеїстика, патрологія – вчення святих отців», – наголосив Його Високопреосвященство.

За словами митрополита Симеона, особливістю курсу є те, що слухачами будуть студенти, юристи, журналісти і священнослужителі, які вже мають духовну освіту, але хочуть розширити свої знання і отримати практичні навички.

Студентами сертифікатної програми є двадцять осіб. Навчання триватиме 8 місяців. По його закінченню слухачі отримають Сертифікат Донецького Національного університету імені Василя Стуса.