В сети Интернет начал работу сайт благотворительного проекта "Наша Лепта" (укр.)

В мережі Інтернет розпочав роботу сайт благодійного проекту «Наша Лепта».

Як повідомляє офіційний сайт Київської Митрополії УПЦ, у листопаді цього року проекту виповнюється два роки, і створений сайт охоплює його діяльність протягом усього періоду існування.

Так, на інформаційному ресурсі соціально-благодійна допомога дітям та багатодітним сім’ям представлені у розділах «Акції» та «Допомогу отримано». У розділі «Акції» відображено саме ті заходи, ініціатором та організатором яких виступили волонтери проекту, або до яких долучилися як учасники. Також можна дізнатись, хто саме є адресатами наданої допомоги.

Просвітницький напрямок роботи представлений «Микільськими вечорами» - зустрічі з досвідченими людьми на цікаві аудиторії теми сьогодення. Відеозаписи цих зустрічей можна переглянути на створеному сайті.

Окремий розділ присвячено благодійний експозиції «Україна – дім Пресвятої Богородиці», в рамках якої представлено 107 чудотворних та місцевошанованих ікон Божої Матері з усіх регіонів України. В яких храмах та монастирях міста Києва виставка вже побувала, як звершувалися молебні та проходили екскурсії перед представленими іконами, якими образами Пресвятої Богородиці доповнено експозицію – усе це можна побачити у даному розділі.

Ті, кого зацікавив досвід роботи команди проекту, матимуть змогу внести свою лепту у спільну справу благодійництва та милосердя, долучившись до заходів та акцій, які проводить «Наша Лепта», зайшовши на сторінку «Вікно оголошень».

Чисельні фото та відеоматеріали краще за слова передадуть настрій, бажання та цілеспрямованість учасників проекту в досягненні спільної мети, яку команда поставила перед собою, а це перш за все - допомога дітям!

Благодійний проект «Наша Лепта» діє з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія та створений на базі храму святителя Миколая Чудотворця при Київській міській лікарні №17 у листопаді 2014 року.