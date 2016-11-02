ОБСЕ исследует религиозную ситуацию в Криворожской епархии УПЦ

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 31 октября встретились с митрополитом Криворожским и Никопольским Ефремом. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии УПЦ

Поводом для визита стал проект решения № 50 Криворожского городского совета «Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка на ул. Свято-Николаевской, 45а, регистрации права коммунальной собственности на него, и передачу его в постоянное пользование для размещения комплекса зданий и сооружений православной церкви «Храм Святителя Николая».

Негативные настроения против УПЦ вызвали интерес специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным УПЦ, Криворожская епархия не подавала заявление на выделение дополнительного участка под храм, а пытается осуществить оформление земли под Свято-Николаевский храм, который был построен еще в 2001 году.

Владыка Ефрем разъяснил представителям миссии Николаю Найхардту и Дарлин Джексон эту ситуацию и ответил на их вопросы.