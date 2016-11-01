В Ионинском монастыре Киева прошел Всеукраинский съезд православной молодежи

С 28 по 30 октября в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве состоялся Всеукраинский съезд православной молодежи. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Программа мероприятия включала лекции, семинары и доклады. В частности, внимание было уделено темам «Церковное сознание в современном мире», «Активность молодежи в церкви», «Реализация талантов» и др.

В субботу, 29 октября, участники мероприятия встретились с архиереем Элладской Православной Церкви митрополитом Месогийским и Лавреотикийским Николаем (Хаджиниколау), который на днях посещал Украину.

Участники съезда посещали богослужения в Ионинской обители.

Организаторы отмечают, что основной целью этого молодежного форума было познакомить молодежь для обмена опытом и содействия новым православным молодежным инициативам.