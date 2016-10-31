Блаженнейший Онуфрий рассказал о том, как следует выстраивать духовную жизнь (видео)
13:03, 31 октября 2016Православие
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Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украина Онуфрий в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре побеседовал с представителями редакции сайта Свято-Елисаветинского женского монастыря (г. Минск). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Как понять волю Божию? Может ли у христианина быть отчаяние? Что делать, когда теряется вдохновение в монашеской жизни? Как бороться с помыслами, направленными против людей? Как правильно делать замечания? Молишься, ходишь в церковь, а на душе пустота… Что делать? Главная духовная рекомендация современному человеку?
На эти и другие вопросы отвечает Предстоятель.
Видео любезно предоставлено obitel-minsk.by
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