Блаженнейший Онуфрий рассказал о том, как следует выстраивать духовную жизнь (видео)

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украина Онуфрий в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре побеседовал с представителями редакции сайта Свято-Елисаветинского женского монастыря (г. Минск). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как понять волю Божию? Может ли у христианина быть отчаяние? Что делать, когда теряется вдохновение в монашеской жизни? Как бороться с помыслами, направленными против людей? Как правильно делать замечания? Молишься, ходишь в церковь, а на душе пустота… Что делать? Главная духовная рекомендация современному человеку?

На эти и другие вопросы отвечает Предстоятель.

Видео любезно предоставлено obitel-minsk.by