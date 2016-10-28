АНОНС! Празднование дня памяти матушки Алипии в Голосеевском монастыре и встреча святынь из Греции

АНОНС! Празднование дня памяти матушки Алипии и прибытие святынь с Греции

30 октября в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева (ул. Полковника Затевахина, 14) отметят 28-ю годовщину упокоения монахини Алипии (Авдеевой) – подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине. В 2015 году в день памяти матушки Алипии монастырь посетили около 100 тысяч верующих – киевлян и паломников со всей Украины.

30 октября в 07.30 и 10.30 представители аккредитованных СМИ смогут пройти в усыпальницу, где покоится блаженная старица для видео- и фотосъемки.

В 08.00 - начало праздничной Божественной литургии.

В 09.30 - греческая делегация дарит икону и башмачок от святых мощей Святителя Спиридона Тримифунтского.

Святыню привезет настоятель собора святого Спиридона Тримифунтского (Керкира, Греция) первый секретарь Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Митрополии архимандрит Иустинос (Константас).

Около 10.00 – начало панахиды по матушке Алипии.

Также будет организована трапеза для паломников - раздача известного монастырского угощения в честь памяти матушки.

Аккредитацию журналистов проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76 или по электронной почте church.information.center@gmail.com. Заявка должна содержать следующую информацию: ФИО представителя СМИ, его должность, контактный телефон, электронный адрес. Аккредитация на освещение мероприятий на территории монастыря обязательна.

Важно! Аккредитация продлится до 29 октября 15.00.

*** Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре.

За безропотное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 года монахиня Алипия отошла ко Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, вместе с тем ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни поминовения монахини Алипии совершаются 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа.

*** Среди христиан всего мира, святитель Спиридон Тримифунтский считается быстрым помощником и покровителем в трудных жизненных ситуациях. Также святой Спиридон отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые трудности.