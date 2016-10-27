В Киево-Печерской лавре ученые из разных стран изучали афонское наследие

Круглый стол «Актуальные вопросы изучения афонского наследия» состоялся 26 октября в Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии УПЦ в рамках международного научного форума, посвященного 1000-летию древнерусского монашества на Афоне, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на портал «Русский Афон».

Во встрече приняли участие: почетный митрополит Чешских земель и Словакии архиепископ Христофор, первый проректор КДА протоиерей Сергий Ющик, проректор КДА по научно-исследовательской работе Владимир Бурега, епископ Исаия Шумперский (Чехия), историки и богословы из Украины, России, Германии, Словакии, США и других стран. Модерировал круглый стол директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило.

Открывая круглый стол, его участников от имени ректора Киевских духовных школ и управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония поприветствовал первый проректор КДА протоиерей Сергий Ющик.

Далее преподаватель КДА Игорь Хроненко выступил на тему «Афонские древности в тематике докладов на Всероссийских археологических съездах (1869-1911 гг.)», подробно описав труды русских паломников и исследователей Святой Горы в XIX — нач. XX вв.

Преподаватель Одесской духовной семинарии протоиерей Дмитрий Яковенко в своем докладе сделал экскурс в историю просветительской и благотворительной деятельности Афонских подворий Пантелеимонова монастыря, Ильинского и Андреевского скитов в Одессе.

Управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода, секретарь Первоиерарха Русской Православной Зарубежной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк, США) протоиерей Серафим Ган рассказал о переписке своего отца, выдающегося деятеля РПЦЗ протоиерея Ростислава Гана, с русскими подвижниками и старцами Святой Горы Афон, представив научной общественности неизвестные документы и свидетельства о старце Феодосии Карульском и других.

Эпистолярную тему продолжил доцент Ужгородского национального университета Юрий Данилец докладом «Переписка закарпатских афонитов как источник истории украинского монашества на Святой Горе».

В ходе круглого стола состоялась презентация издательских проектов Украинской Православной Церкви и Международного института афонского наследия в Украине, посвященных 1000-летию древнерусского монашества на Афоне.

В частности, директор МИАНУ Сергей Шумило представил новую книгу «Преподобный Паисий Величковский. «Повесть о святом соборе» и малоизвестные письма», изданную в соответствии с решением Священного Синода УПЦ о переводе и издании произведений прп. Паисия Величковского. В ней исследуются и впервые публикуются неизвестные ранее письма прп. Паисия Величковского как к киевскому митрополиту Арсению (Могилянскому), так и к Кошевому атаману Запорожской Сечи св. прав. Петру Калнышевскому, обнаруженные в архивах Международным институтом афонского наследия в Украине.

«Здесь впервые публикуются письма прп. Паисия, когда он еще был настоятелем древнего монастыря Симонопетра на Афоне. Обнаружение оригиналов этих документов – настоящая сенсация. Ведь это первые и единственные сохранившиеся письма прп. Паисия, написанные им с Афона. Из них мы впервые узнаем, что Величковский на Афоне в монастыре Симонопетра пытался создать новый духовный центр славянского монашества, добившись передачи этой древней обители его «малороссийскому братству» на «вечные времена», а в обустройстве ее оказывали активную помощь казаки Запорожской Сечи и киевский митрополит Арсений (Могилянский)», — сообщил составитель книги Сергей Шумило.

Также присутствующим была представлена книга «Старец Иоанн Вишенский: афонский подвижник и православный писатель-полемист», на основе материалов которой в УПЦ в этом году состоялась канонизация подвижника в лике святых. Кроме того, был представлен новый выпуск научного альманаха «Афонское наследие» и другие издания.

Круглый стол завершился дискуссией и обсуждением актуальных тем исследования истории и современности традиций Святой Горы Афон. Особый акцент участники сделали на важности продолжения усилий по изучению и возрождению афонского наследия не только в рамках празднования юбилея, но и после его окончания. Было высказано пожелание продолжить проведение подобных научных встреч и конференций в дальнейшем.