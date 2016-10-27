Американский священник в Киеве рассказал о том, что способно объединить народ

Непонимание между людьми и напряжение в обществе уйдут, если народ обратится к православному наследию.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк, США) протоиерей Серафим Ган.

«В Америке сейчас чувствуется колоссальное напряжение и разделение в обществе и это связано не только с президентскими выборами. Куда более серьезные проблемы привели к такому состоянию. Если раньше люди относились спокойно к противоположному мнению и мировоззрению, то теперь часто проявляют нетерпимость. Доходит даже до разрыва дружеских отношений, разрушения родственных связей. И я думаю, только Христос и наше Православие сможет объединить людей. Собственным примером важно показать миру пути выхода из кризиса», - рассказал священник.

Протоиерей Серафим Ган уверен, что только возвращение к древним православным традициям способно открыть украинцам примеры подлинной духовности, необходимые для жизни современном мире.

В ближайших планах общины храма преподобного Серафима Саровского в Си-Клифе - поездка на Святую Землю и по святым местам Украины.

Протоиерей Серафим Ган прибыл в Киев для участия в VIII Международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы», которая проходила в Киево-Печерской лавре 25-26 октября.

Конференцию организовали Киевская духовная академия и семинария и Международный институт афонского наследия в Украине. В ней приняли участие богословы из Италии, Германии, Польши, России, Чехии, Словакии, США и Украины.

Священник из США выступил на круглом столе на тему «Актуальные вопросы изучения афонского наследия».