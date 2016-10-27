В Киеве состоится встреча с выдающимся иерархом, богословом и ученым митрополитом Николаем Месогийским

14:02, 27 октября 2016
Православие
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news.church.ua

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Отдел внешних церковных связей УПЦ проведет встречу с известным архиереем Элладской Православной Церкви, в прошлом – ученым-астрофизиком, митрополитом Месогийским и Лавреотикийским Николаем (Хаджиниколау). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.

В рамках мероприятия митрополит Николай выступит с лекцией на тему «Боль, страдания, смерть: христианский взгляд» и ответит на вопросы аудитории.

Принять участие во встрече и пообщаться с авторитетным иерархом могут все желающие. Вход свободный.

Встреча состоится в воскресенье, 30 октября 2016 года, в 18.00 в галерее «Соборная» (Железнодорожное шоссе 3, ст. метро Лыбидская, Просветительский центр кафедрального собора УПЦ).

Митрополит Месогийский и Лавреотикийский Николай окончил Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт, где получил образование по астрофизике, инженерной механике, медицине и биоинженерии. Был сотрудником Национальной администрации аэронавтики и космоса США (NASA). После монашеского пострига подвизался на Святой Горе Афон. На сегодняшний день он является председателем Комитета по биоэтике при Священном Синоде Элладской Православной Церкви.

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