В Киеве состоится встреча с выдающимся иерархом, богословом и ученым митрополитом Николаем Месогийским

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Отдел внешних церковных связей УПЦ проведет встречу с известным архиереем Элладской Православной Церкви, в прошлом – ученым-астрофизиком, митрополитом Месогийским и Лавреотикийским Николаем (Хаджиниколау). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.

В рамках мероприятия митрополит Николай выступит с лекцией на тему «Боль, страдания, смерть: христианский взгляд» и ответит на вопросы аудитории.

Принять участие во встрече и пообщаться с авторитетным иерархом могут все желающие. Вход свободный.

Встреча состоится в воскресенье, 30 октября 2016 года, в 18.00 в галерее «Соборная» (Железнодорожное шоссе 3, ст. метро Лыбидская, Просветительский центр кафедрального собора УПЦ).

Митрополит Месогийский и Лавреотикийский Николай окончил Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт, где получил образование по астрофизике, инженерной механике, медицине и биоинженерии. Был сотрудником Национальной администрации аэронавтики и космоса США (NASA). После монашеского пострига подвизался на Святой Горе Афон. На сегодняшний день он является председателем Комитета по биоэтике при Священном Синоде Элладской Православной Церкви.