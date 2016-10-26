Запорожский митрополит рассказал, в каком казачестве сегодня нуждается Украина

Настоящий казак – это православный воин, который защищает Православную Церковь и никогда не поднимет оружие на единоверца.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука на VIII Международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы», которая проходит в Киево-Печерской лавре.

«Все, что мы называем духовными традициями казачества и что неотъемлемо составляет его историческую сущность, коренится именно в православной вере. Запорожцы видели свою историческую миссию именно в защите Православия. И только в этом может заключаться исторический смысл существования казачества в Украине вплоть до сегодняшнего дня», -сказал митрополит Лука.

По мнению митрополита Запорожского и Мелитопольского, «если бы Господь промыслительно не создал казачью республику Запорожской Сечи, религиозная картина современной Украины была бы иной». Владыка напомнил о том, что после Брестской унии казаки стали на защиту не только своей родины, но и своей веры. Во время походов они стремились не причинять вреда православному населению, и особо тяжелым грехом у них считалось пролитие крови единоверцев.

«Центральным местом Запорожской Сечи являлся храм Пресвятой Богородицы, который был не только местом молитвы, но и местом проведения казацких рад. Весь быт казачества был пропитан православной обрядностью. Казаки молились перед и после сна, до и после еды, перед походами, во время которых имели с собой походную церковь. После баталий служили благодарственные молебны. Строго соблюдали посты», - рассказал митрополит Лука.

Он отметил, что запорожское казачество было тесно связано со Святой Горой Афон. Запорожцы оказывали существенную материальную помощь святогорским монастырям и сами нередко становились монахами. На Афоне был казачий скит «Черный Выр», состоявший из бывших запорожцев. Выходцы из казаков подвизались в Ильинском, Андреевском и других скитах Святой Горы.

«Казацкая республика Запорожской Сечи может считаться духовным уделом Пресвятой Богородицы. Казаки чувствовали своим простым сердцем, что Матерь Божия - их Царица, Владычица, Заступница. Казаки, запретив пребывание на Сечи женщинам, отдали себя под покровительство Богородицы. Известно безбрачие сечевого товарищества. Уходя в поход, они поручали себя Покрову Пречистой и Ее заступлению. Православный казак – это прежде всего состояние души, сформированное на православном мировоззрении. Казак – это православный воин, для которого дороже всего на свете Бог и православная вера. Он ежесекундно готов отдать за это жизнь, защищая свою родину», - сказал митрополит Лука.