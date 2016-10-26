Православные капедани в Варшаве обсудили вопросы массовой миграции беженцев из стран Ближнего Востока

Глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, глава Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы протоиерей Виктор Яценко 17-21 октября приняли участие в III Международной конференции православных военных капелланов, которую провел Православный Ординариат Войска Польского в Варшаве. Об этом сообщает Информационно-просветительского отдела со ссылкой на сайт Синодального военного отдела УПЦ.

В мероприятии также принял участие заместитель председателя Синодального военного отдела архимандрит Лука (Винарчук). Всего на форуме присутствовали военные капелланы из 13 стран мира: Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Беларуси, Украины, Словакии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Австрии, Греции и Кипра.

Темой нынешнего форума был вопрос массовой миграции беженцев из стран Ближнего Востока и служения военных капелланов в современных условиях.

В рамках программы конференции капелланы посетили православные храмы и монастыри Польской Православной Церкви. В кафедральном соборе святой равноапостольной Марии Магдалины в Варшаве митрополит Августин вместе с епископом Семьятицьким Георгием, Православным Ординарием Войска Польского в сослужинни военных капелланов совершил Божественную литургию.

Участники научного форума встретились с Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всея Польши Саввой.

Также военные священники посетили дом ветеранов, почтили память солдат, погибших в миротворческих миссиях и возложили венок к памятнику павшим воинам в военных миссиях и операциях за пределами страны.