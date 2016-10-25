Предстоятель УПЦ рассказал о духовной связи Украины и Афона, приветствуя богословов из стран Европы и США

Уникальная монашеская республика на Святой Горе Афон всегда была образцом для украинского монашества и имела особое значение для отечественного образования.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в приветственном слове к участникам VIII Международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы», которая открылась сегодня в Киево-Печерской лавре.

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«Святая Гора Афон на протяжении веков была тем духовным центром, который определяющим образом влиял на церковную жизнь в украинских землях. Именно с Афона на киевские холмы принес традицию восточного монашества преподобный Антоний Печерский. Основанная им Киево-Печерская лавра стала духовной наследницей Афона», - сказал митрополит Онуфрий.

Он напомнил о том, что украинское монашество всегда равнялось на афонские традиции, как на образец духовной жизни. Именно на Святой Горе началось формирование личностей выдающихся украинских церковных и культурных деятелей – преподобных Антония Печерского, Иоанна Вишенского, Паисия Величковского и других святых нашей земли.

Предстоятель УПЦ подчеркнул особое значение афонского духовного и культурного наследия для отечественного образования.

«Святитель Петр Могила, обращаясь к ученикам Киевской коллегии, писал, что без благочестия любая мудрость ничего не стоит в очах Божиих. Действительно, знания, полученные в духовной школе, только тогда будут иметь вес, когда они органично сочетаются с нашим собственным опытом духовной жизни», - отметил Митрополит Онуфрий.

Обращаясь к студентам духовных школ, он отметил, что настоящий духовный наставник должен знать Христа и постоянно молиться Ему. Потому что без личного примера любые красивые слова не смогут тронуть сердце людей.

«Поэтому крайне важно усвоить в течение обучения в духовной семинарии и академии опыт духовной жизни, опыт молитвы, опыт постоянной памяти о Боге. Иногда считают, что это исключительно монашеские добродетели, которые невозможно совместить с супружеской жизнью. Это ошибка. Все мы призваны к совершенству, хотя и идем к нему разными путями. Каждый должен вести борьбу с грехом, каждый должен отсекать греховные страсти, каждый должен наполнять свою жизнь молитвой», - сказал Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий посоветовал всем, кто имеет возможность учиться и посещать Киево-Печерскую лавру, воспользоваться уникальной возможностью молиться в древней православной обители и общаться с преподобными печерскими подвижниками.

26 октября международная конференция продолжит свою работу в Церковно-археологическом музее КДА (Лаврская, 15, корпус 63), где состоятся круглый стол «Актуальные вопросы изучения афонского наследия» и презентация книг.

Как сообщает Центр информации УПЦ, научная конференция Киевских духовных школ проводится восьмой год подряд. Это традиционное место встречи ученых, преподавателей и студентов духовных и светских учебных заведений, научных учреждений.

В этом году форум организовали Киевская духовная академия и семинария и Международный институт афонского наследия в Украине.

В конференции принимают участие более 100 представителей духовных и светских вузов из Италии, Германии, Польши, России, Чехии, Словакии, США и Украины.