В УПЦ собрали международную конференцию, на которой изучают, как Афон повлиял на украинское культурное наследие

Афон повлиял почти на все украинское культурное наследие, на протяжении 1000 лет между Святой Горой и украинскими землями были тесные связи.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) 25 октября, в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, на открытии VІII международной конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы», посвященной 1000-летию древнерусского монашества на Афоне.

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«Много наших соотечественников стало насельниками разных монастырей Афона. Основатель Киево-Печерской лавры - преподобный Антоний Печерский - поселился именно на Афоне и оттуда перенес устав жизни монастыря на наши земли. Между Афоном и Украиной не только сугубо церковные связи. Афон повлиял почти на все культурное наследие: архитектуру, литературу... Много святых, которые имеют наши украинские корни и подвизались на Святой Горе Афон», - рассказал управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС, митрополит Антоний.

Директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило отметил, что на конференцию в этом году приехали более 100 участников из разных стран мира.

«На конференции рассматривается история связей с Афоном, влияние Афона на формирование культуры, искусства, литературы в Украине и славянском мире. Также рассматривается влияние Афона на философию и богословие, ведь на протяжении 1000 лет Афон значительно влиял на формирование нашей национальной духовности, религиозной традиции и культуры. Это очень важное наследие, которое было забыто и сегодня оно возрождается, в частности, благодаря таким мероприятиям», - подчеркнул Сергей Шумило.

Митрополит Антоний добавил, что связь между Украинской Православной Церковью и Святой Горой Афон не исчезла и до этого времени.

«Афонские монастыри всегда были образцом для всех православных христиан. Когда ты ступаешь на землю Афона, чувствуешь, что оставляешь время в прошлом. Это отголосок жизни вечной. Когда мы говорим о монахах, то считаем, что это люди, которые боятся забот, которые есть в земной жизни, и не любят этот мир. Это не так, ведь монахи любят мир, который сотворил Господь, но ненавидят грех, который есть в каждом из нас. Они стремятся бороться, но бороться не с кем-то, а с самим собой. Они пытаются проникнуть в середину своего сердца, чтобы весь тот мусор, который накапливается за нашу жизнь - вырвать и стать святыми. Это особый путь, ведь когда человек очищается от грехов, он очищает все общество. Почему нужны монахи? Потому что через них очищается наше общество», - резюмировал управляющий делами УПЦ.

26 октября международная конференция продлится в Церковно-археологическом музее КДА (Лаврская, 15, корпус 63), где состоятся круглый стол «Актуальные вопросы изучения афонского наследия» и презентация книг.

Как сообщает Центр информации УПЦ, научная конференция Киевских духовных школ проводится восьмой год подряд. Это традиционное место встречи ученых, преподавателей и студентов духовных и светских учебных заведений, научных учреждений.

В этом году конференцию организовали Киевская духовная академия и семинария и Международный институт афонского наследия в Украине. В конференции принимают участие представители духовных и светских вузов из Италии, Германии, Польши, России, Чехии, Словакии, США и Украины.