В декабре в Киеве состоится Всеукраинский духовно-образовательный форум неслышащих

В Киеве 3-4 декабря пройдет Всеукраинский зимний духовно-образовательный форум глухих людей. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Вознесенской епархии.

Мероприятие будет проходить на базе Киевской духовной академии. Организаторами выступают Вознесенская епархия и воскресная школа «Слышать сердцем» Кафедрального собора УПЦ. Главной целью форума является популяризация миссионерства среди глухих, а также духовное просвещение глухих людей.

Программа конференции включает, кроме духовно-образовательных лекций и круглых столов, Божественную литургию с сурдопереводом и экскурсии по Киево-Печерской Лавре.

К участию в форуме приглашаются люди с нарушениями слуха и сурдопереводчики православных общин Украины.

Напомним, в Вознесенской епархии в мае этого года было организовано и проведено международный фестиваль для глухих «Первомайские встречи».