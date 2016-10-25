В Киеве открылась конференция по афонскому наследию и влиянию монашеских традиций на культуру Восточной Европы

В Киеве 25-26 октября по благословению Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины состоится VІII Международная научно-практическая конференция: «ДУХОВНОЕ И СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ – СОВРЕМЕННОСТЬ – ПЕРСПЕКТИВЫ»

Как сообщает сайт КДАиС, организаторами конференции выступают Киевская духовная академия Украинской Православной Церкви и Международный институт афонского наследия в Украине.

В этом году конференция посвящена 1000-летию древнерусского монашества на Афоне и влиянию монашеских традиций на духовное образование и культуру Восточной Европы. В рамках конференции будут проведены пленарное и секционные заседания, а также круглый стол, посвященные историческим и духовно-культурным связям со Святой Горой Афон.

Также в 2016 г. исполняется 200 лет со дня рождения известного иерарха и церковного ученого, выпускника Киевской духовной академии митрополита Макария (Булгакова, 1816-1882). Этому юбилею в рамках конференции планируется посвятить отдельную секцию.

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