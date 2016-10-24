На Ровенщине преступники ограбили несколько храмов — украли даже пожертвования для онкобольных детей

Уже несколько лет в Ровенской области вандалы грабят храмы УПЦ, ни одно из преступлений не было раскрыто.

Два храма Острожского благочиния Ровенской епархии УПЦ были ограблены в ночь с 21 на 22 октября. Пострадали церкви в двух соседних селах – Сеянцы и Тесов. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии.

«В связи с напряженной ситуацией с разграблением храмов в епархии, – рассказал благочинный Острожского района протоиерей Александр Максимюк, – и верующие, и священники стараются следить за церквями и каждую ночь обходят прихрамовую территорию. Так и было выявлено это преступление».

Стоит отметить, что только за прошлый год было совершено более двадцати актов вандализма и ограблений храмов на территории Ровенской области, ни одно из преступлений не было раскрыто, а преступники не получили должного наказания.

Как сообщил отец благочинный, староста Свято-Никольского храма с. Тесов заметил выломанную дверь в пономарке и позвонил в полицию. Работники правоохранительных органов выяснили, что из церковной кассы исчезла значительная сумма средств. Также злоумышленники опустошили ящик с пожертвованиями для онкобольных детей.

Аналогичную ситуацию было обнаружено и в Свято-Георгиевском храме с. Сеянцы. Настоятелю местного храма позвонил благочинный уже после того, как стало известно о преступлении в Тесове. Священнослужитель пришел в церковь и тоже обнаружил следы взлома.

В обоих случаях в церквях воры хоть и совершили беспорядок и забрали все деньги из кассы и ящиков с пожертвованиями, впрочем, ни церковная утварь, ни старинные иконы преступников не интересовали. Вандалы не тронули Святых Даров и престол. Сейчас на месте событий работают следственно-оперативные группы правоохранительных органов.

Как рассказали местные жители, этой же ночью был ограблен и храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины соседнего села Бадовка, что также принадлежит УПЦ, и вот уже два года захвачен «Киевским Патриархатом».

Напомним, 11 октября митрополит Сарненский Анатолий направил обращение Президенту с просьбой о защите религиозных чувств верующих и храмов УПЦ от вандализма. На Ровенщине преступники уже несколько лет грабят храмы Украинской Православной Церкви безнаказанно.

Фото uozter.gov.ua