В Киеве встреча с известным швейцарским богословом собрала переполненный зал

Я всегда в своих молитвах вспоминаю ваш народ, молюсь о вас и о всех погибших на этой войне.

Об этом схиархимандрит Гавриил (Бунге), известный швейцарский богослов и духовник сказал украинским верующим во время встречи 18 октября в галерее “Соборная” при Кафедральном соборе УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Схиархимандрит Гавриил (Бунге), известный швейцарский богослов, будучи католическим монахом-бенедиктинцем, вел пустынный образ жизни более 30 лет в горах Швейцарии. Ранее активно интересовался историей восточного (православного) монашества, является автором многих монографий на тему учение отцов Церкви, переведенных разными европейскими языками. Православие он принял в 2010 году.

«В 2010 году я подал просьбу принять меня в лоно Православной Церкви, к которой уже давно принадлежал духовно», — об этом отец Гавриил рассказал во время встречи.

76-летний схиархимандрит Гавриил в Украине впервые. Прибыв 18 октября в столицу, и сразу же посетил Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где поклонился преподобным Печерским, в Ближних и Дальних пещерах. После чего имел двухчасовую беседу с братией обители.

В переполненном зале галереи “Соборная” послушать известного духовника собралось более 400 священников, монахов, мирян. Отец Гавриил прочитал лекцию об истории монашества и в ходе беседы ответил на многочисленные вопросы присутствующих.

Данная встреча — это не только уникальная возможность пообщаться с монахом-отшельником, который редко покидает свой маленький скит в Швейцарии, где не пользуется ни интернетом, ни мобильным телефоном.

Как отметила одна из участниц встречи Дарья, «ценность этого человека в том, что он постоянно находится в духовном поиске, не находится в состоянии покоя, не принимает как данность то, что имеет».

Говоря об общении с инославными, схиархимандрит Гавриил особое внимание обратил на то, насколько важно собственной жизнью свидетельствовать о своей вере.

«Каждый христианин должен быть тем, кем призван быть (например, монах — монахом). И каждый из вас призван к своему исповеданию, — сказал отец Гавриил. — Вы знаете, как был обращен античный мир? Какое удивление у язычников вызвало отношение христиан друг к другу? В доконстантиновскую эпоху они говорили о христианах: “Посмотрите, как они любят друг друга!”. Не было каких-то миссионерских обществ, каждый христианин был апостолом. Сегодня должно быть так же», — сказал старец.

Эти слова пронизанные собственным опытом старца. «Он живет в среде, где в основном католики, где он, можно сказать, постоянно на виду. Ему так жить важно. Но мы же тоже на виду!», — отметила Александра после встречи. «Действительно, стоит осознать насколько важно быть настоящим христианином, — продолжила она, — не то, какой ты муж или жена, профессионал и т.д., – это все на втором плане, а главное наше призвание быть христианами».

Принимая благословение у отца Гавриила после беседы, много кто просил молиться о мире в Украине, на что он отвечал так: «Я всегда в своих молитвах вспоминаю ваш народ, молюсь о вас и о всех погибших на этой войне».

Размышляя о мире, он во время своей беседы подчеркнул: «важно помнить, что есть мир – тот, который дает Христос и есть мир, который идет от мира сего».

«Я знаю, как ваша красивая и богатая страна сегодня страдает. Но не насилием можно решить те проблемы, которые стоят перед нами», — сказал он.

«Чтобы сохранить мир, данный Христом, нужно обязательно и точно выполнять заповеди Христовы», — отметил он.

А что касается мира земного, то схиархимандрит Гавриил напомнил историю из Библии, связанную с пророком Моисеем.

«Когда израильтяне отступили от Бога и начали в пустыне покланяться тельцу, тогда Господь хотел их уничтожить и сказал Моисею, который не согрешил, «Выйти оттуда». Но Моисей ответил: «Или прости весь народ, или сотри мое имя из книги жизни». И Господь ради одного святого помиловал весь Израиль. Один святой может отвести гнев Господень от целого народа. И я вам желаю таких святых», — подчеркнул схиархимандрит Гавриил (Бунге).

На встрече присутствовал настоятель храма в честь святого Амвросия Медиоланского в Милане (Италия) архимандрит Амвросий (Макар), который сопровождает знаменитого богослова в поездках по Украине, и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Помогали вести беседу переводчики французского, итальянского и немецкого языков, так как гость из Швейцарии свободно разговаривает на четырех языках. По окончании встречи со швейцарским богословом и патрологом присутствующие могли получить автограф и благословение почтенного старца.

19 октября известного швейцарского богослова и патролога схиархимандрита Гавриила (Бунге) в своей резиденции на территории Киево-Печерской Лавры принял Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Далее в программе отца Гавриила посещение Свято-Успенской-Почаевской лавры и монастырей Буковины. В воскресенье 23 октября он возвращается в Киев, где будет иметь беседу со студентами Киевской духовной академии и семинарии.