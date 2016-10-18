Священный Синод УПЦ заявил о торжествах в 2017-м году и назначил трех новых епископов

Священный Синод Украинской Православной Церкви, который состоялся 18 октября в Киево-Печерской лавре, утвердил назначение трех новых епископов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в журналах Священного Синода №43, 44, 45.

В частности, епископом Ворзельським, викарием Киевской Митрополии, назначен наместник киевского Свято-Покровского Голосеевского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник).

Епископом Гостомельским, викарием Киевской Митрополии, назначен наместник столичного монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы в урочище «Церковщина» архимандрит Тихон (Софийчук).

Епископом Хотинским, викарием Черновицко-Буковинской епархии избран клирик этой епархии - архимандрит Вениамин (Мижинский).

Место наречения и хиротонии архимандритов в епископы оставлено на усмотрение Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, о чем будут соответствующие указы.

Одновременно Священный Синод постановил освободить митрополита Волынского и Луцкого Нифонта (Солодуху) от управления епархией по состоянию здоровья и назначить на его место викария епископа Камень-Каширского Нафанаила (Крикоту). Митрополита Нифонта Синод назначил настоятелем Свято-Покровского кафедрального собора Луцка, о чем говорится в журнале №42.

Также Синод учредил именную стипендию Предстоятеля УПЦ для лучших студентов высших духовных учебных заведений.

Отдельным вопросом стало утверждение проведения в 2017-м году торжественных мероприятий по случаю 25-летия Харьковского Архиерейского Собора, о чем говорится в журнале №35.

В частности, принято решение создать Организационный комитет мероприятий, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий. Оргкомитет разработает план мероприятий по случаю празднования 25-летия Харьковского Архиерейского Собора.

Как известно, Архиерейский Собор, который состоялся 27-28 мая 1992 года в Харькове, имел судьбоносное значение для истории Украинской Православной Церкви. Собор провозгласил сохранение единства канонической Православной Церкви и избрал митрополита Владимира (Сабодана) Предстоятелем УПЦ.