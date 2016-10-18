В УПЦ обнародовали журналы Священного Синода от 18 октября 2016 года (укр.)

18 жовтня 2016 року у резиденції Предстоятеля Української Православної Церкви на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбулося чергове засідання Священного Синоду УПЦ.

Ж У Р Н А Л №35

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про святкування у 2017 році 25-ліття Харківського Архієрейського Собору.

УХВАЛИЛИ:

1. Для проведення урочистих заходів з нагоди 25-ліття Харківського Архієрейського Собору створити Організаційний комітет у такому складі:

1) Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій — голова Оргкомітету;

2) митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври;

3) митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви;

4) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами Української Православної Церкви — заступник Голови Оргкомітету;

5) митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій;

6) єпископ Ірпінський Климент, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви;

7) архімандрит Віктор (Коцаба), голова Адміністративного апарату Київської Митрополії;

8) протоієрей Михаїл Кіт, секретар Харківської єпархії;

9) ігуменя Серафима (Шевчик), голова Синодального відділу «Церква і культура».

2. Оргкомітету розробити план заходів з нагоди святкування 25-ліття Харківського Архієрейського Собору.

Ж У Р Н А Л №36

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про реєстрацію змін, доповнень та нової редакції статутів релігійних громад Української Православної Церкви.

Довідка:

17 липня 2015 року набув чинності Закон № 652-VIII, яким внесено зміни до Податкового кодексу України в частині оподаткування неприбуткових організацій. Згідно з цими змінами, релігійні громади, для збереження статусу неприбутковості, повинні привести свої статути у відповідність до вимог пункту 133.4.1 та 133.4.2 статті 133 Податкового кодексу України у строк до 1 січня 2017 року. Відповідно до Закону, прийнятого Верховною РадоюУкраїни 6 жовтня 2016 року, цей строк було продовжено до 1 січня 2018 року.

УХВАЛИЛИ:

Благословити усім Преосвященним архієреям при реєстрації змін, доповнень та нової редакції статутів релігійних громад (парафій), погоджувати їх із Синодальним юридичним відділом Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л №37

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Новокаховського і Генічеського Філарета про внесення змін і доповнень та прийняття у новій редакції Статуту Управління Новокаховської єпархії Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

Благословити:

1) внести зміни та доповнення до Статуту Управління Новокаховської єпархії Української Православної Церкви.

2) прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Управління Новокаховської єпархії Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л №38

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Новокаховського і Генічеського Філарета про внесення змін і доповнень та прийняття у новій редакції Статуту Корсунського жіночого монастиря Української Православної Церкви (с. Корсунка Нова Каховка Херсонської області).

УХВАЛИЛИ:

Благословити:

1) внести зміни та доповнення до Статуту Корсунського жіночого монастиря Української Православної Церкви (с. Корсунка Нова Каховка Херсонської області).

2) прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Корсунського жіночого монастиря Української Православної Церкви (с. Корсунка Нова Каховка Херсонської області).

Ж У Р Н А Л №39

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про звільнення ігумені Татіани (Алатарцевої) з посади настоятельки Миколо-Тихвінського жіночого монастиря Київської єпархії Української Православної Церкви (м. Київ).

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити ігуменю Татіану (Алатарцеву) з посади настоятельки Миколо-Тихвінського жіночого монастиря Київської єпархії Української Православної Церкви (м. Київ).

2. Тимчасове керівництво Миколо-Тихвінським жіночим монастирем на період його будівництва доручити архімандриту Ісаакію (Андроніку), наміснику чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» м. Києва.

Ж У Р Н А Л №40

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Вінницького і Барського Симеона про призначення ієромонаха Марка (Барановського) на посаду намісника Свято-Іоанно-Богословського Лемешівського чоловічого монастиря Вінницької єпархії Української Православної Церкви (с. Лемешівка Калинівського району Вінницької області) з возведенням у сан архімандрита.

УХВАЛИЛИ:

Призначити ієромонаха Марка (Барановського) на посаду намісника Свято-Іоанно-Богословського Лемешівського чоловічого монастиря Вінницької єпархії Української Православної Церкви (с. Лемешівка Калинівського району Вінницької області) з возведенням у сан архімандрита.

Ж У Р Н А Л №41

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Ірпінського Климента, голови Учбового комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви щодо заснування іменної стипендії Предстоятеля Української Православної Церкви для кращих студентів вищих духовних навчальних закладів Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

1. Заснувати іменну стипендію Предстоятеля Української Православної Церкви для кращих студентів вищих духовних навчальних закладів Української Православної Церкви.

2. Доручити Учбовому комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви на наступне засідання Священного Синоду Української Православної Церкви подати Положення про іменну стипендію Предстоятеля Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л №42

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про стан справ у Волинській єпархії.

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити Преосвященного митрополита Волинського і Луцького Ніфонта від управління Волинською єпархією за станом здоров’я, подякувавши йому за понесені багаторічні труди на Волині.

2. Визначити постійним місцем перебування Преосвященного митрополита Ніфонта м. Луцьк.

3. Належне утримання Преосвященного митрополита Ніфонта забезпечувати Волинському єпархіальному управлінню.

4. Призначити Преосвященного митрополита Ніфонта настоятелем Свято-Покровського кафедрального собору м. Луцьк.

5. Преосвященним Волинським і Луцьким призначити єпископа Камінь-Каширського Нафанаїла, звільнивши його з посади вікарія Волинської єпархії.

Про що послати відповідні Укази.

Ж У Р Н А Л №43

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про призначення вікарного єпископа Київської Митрополії.

УХВАЛИЛИ:

1. Єпископом Ворзельським, вікарієм Київської Митрополії бути архімандриту Ісаакію (Андроніку), наміснику чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» м. Києва.

2. Місце наречення і хіротонії архімандрита Ісаакія (Андроніка) у єпископа залишити на розсуд Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Про що надіслати відповідний Указ.

Ж У Р Н А Л №44

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про призначення вікарного єпископа Київської Митрополії.

УХВАЛИЛИ:

1. Єпископом Гостомельським, вікарієм Київської Митрополії бути архімандриту Тихону (Софійчуку), наміснику чоловічого монастиря на честь Різдва Пресвятої Богородиці в урочищі «Церковщина» м. Києва.

2. Місце наречення і хіротонії архімандрита Тихона (Софійчука) у єпископа залишити на розсуд Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Про що надіслати відповідний Указ.

Ж У Р Н А Л №45

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія про призначення вікарного єпископа Чернівецько-Буковинської єпархії.

УХВАЛИЛИ:

1. Єпископом Хотинським, вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії бути архімандриту Веніаміну (Міжинському), клірику Чернівецько-Буковинської єпархії.

2. Місце наречення і хіротонії архімандрита Веніаміна (Міжинського) у єпископа залишити на розсуд Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Про що надіслати відповідний Указ.

+ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ

Члени Священного Синоду:

+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

+ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

+ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ І ГОРОДОЦЬКИЙ

+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

+ПЛАТОН, МИТРОПОЛИТ ФЕОДОСІЙСЬКИЙ І КЕРЧЕНСЬКИЙ

+ВІССАРІОН, МИТРОПОЛИТ ОВРУЦЬКИЙ І КОРОСТЕНСЬКИЙ

+ВОЛОДИМИР, АРХІЄПИСКОП КАМ’ЯНСЬКИЙ І ЦАРИЧАНСЬКИЙ

+АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ