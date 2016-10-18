В Украинской Православной Церкви избраны новые архиереи

Во время заседания 18 октября Священный Синод УПЦ принял решение относительно избрания и назначения новых архиереев Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, викарием Киевской Митрополии были назначены наместник Покровского мужского монастыря (Голосеевская пустынь) архимандрит Исаакий (Андроник) и настоятель Рождества Богородицы мужской монастырь в урочище «Церковщина» архимандрит Тихон (Софийчук). Также викарием Черновицко-Буковинской епархии Священный Синод УПЦ назначил наместника Успенского мужского монастыря архимандрита Вениамина (Мижинского).

Также решением Синода был выведен на покой митрополит Волынский и Луцкий Нифонт. Правящим архиереем Волынской епархии был назначен епископ Камень-Каширский Нафанаил.