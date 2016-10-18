В УПЦ впервые издали автобиографическую книгу об известном украинце - афонском святом

Украинская Православная Церковь издала один из памяников духовной литературы XVIII века - «Преподобный Паисий Величковский. “Повесть о святом соборе” и малоизвестные письма».

Как сообщает Центр информации УПЦ, в книге впервые обнародованы документы из архивов Украины и Афона, в которых освещается деятельность на Афоне, в Греции и Румынии известного украинского святого, культурного и религиозного деятеля преподобного Паисия Величковского. Также впервые на русском языке печатается автобиографическое произведение святого «Повесть о святом соборе».

«Повесть» преподобного Паисия Величковского - это уникальное и в то же время забытое литературное произведение, в котором сочетаются мастерство художественного слова, философские размышления, духовные наставления, а также исторические и автобиографические свидетельства. В нем от первого лица раскрываются неизвестные доселе страницы истории и быта украинского монашества XVIII века. Это произведение является выдающимся памятником украинской и восточнославянской духовной литературы XVIII века, оставленной нам в наследство выдающимся подвижником и просветителем, значение вклада которого в украинскую культуру еще предстоит раскрыть и по достоинству оценить. После длительного забвения этот памятник литературы вновь возвращается на Родину», - рассказал составитель книги, директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило.

По словам автора, в книге также исследуются и впервые публикуются на украинском языке неизвестные ранее письма прп. Паисия Величковского к киевскому митрополиту Арсению (Могилянскому) и Кошевому атаману Войска Запорожского Петру Калнышевскому, обнаруженные в отечественных архивах Международным институтом афонского наследия в Украине.

«Впервые публикуются письма преподобного Паисия, когда он еще был настоятелем древнего монастыря Симонорпетра на Афоне. Нахождение этих документов - настоящая сенсация. Ведь это первые и единственные сохранившиеся письма прп. Паисия, написанные им с Афона. Из них мы впервые узнаем, что Величковский на Афоне в монастыре Симонопетра пытался создать новый духовный центр славянского монашества, добившись передачи этой древней обители «малороссийском братству» на «вечные времена», а в обустройстве ее оказывали активную помощь казаки Запорожской Сечи и киевский митрополит Арсений (Могилянский)», - сообщил Сергей Шумило.

Издание книги осуществлено Издательским отделом УПЦ совместно с Международным институтом афонского наследия в Украине по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Проект приурочен к 1000-летию древнерусского монашества на Афоне и реализован согласно решению Священного Синода УПЦ о переводе на современный украинский язык и издании сочинений преподобного Паисия Величковского.

Книга объемом 208 страниц снабжена большим ссылочным аппаратом, иллюстративным материалом и будет полезна как специалистам, так и всем, кто интересуется церковной историей, литературой и богословием.

Приобрести книгу можно в магазинах Киево-Печерской лавры.