В Киево-Печерской лавре - заседание Священного Синода УПЦ

В резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сегодня проходит заседание Священного Синода УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В заседании, которое проходит под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, участвуют постоянные члены Священного Синода: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, секретарь Священного Синода, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; а также временные члены Священного Синода: митрополит Феодосийский и Керченский Платон, митрополит Овручский и Коростенский Виссарион, архиепископ Каменский и Царичанский Владимир.

Перед началом работы Синода его члены помолились за Божественной литургией в Аннозачатиевская храме Киево-Печерской Лавры.

Предыдущее заседание Синода состоялось 20 июля этого года.