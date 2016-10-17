Правила христианской любви на примерах от Блаженнейшего Онуфрия

Предстоятель свою воскресную проповедь 16 октября в Киево-Печерской лавре посвятил теме Евангельской любви.

«Сегодня, дорогие братья и сестры, в Святом Евангелии (Лк. 6, 31-36) приводятся слова Спасителя, в которых Господь учит нас тому, чем есть любовь к ближнему, определяет суть этой любви, а также ее границы», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Священное Писание – это Книга, которая объясняет две заповеди (Мф. 22:37-40) — заповедь любви к Богу (человек должен любить Бога всем сердцем, и всею душою, и всею крепостию, и всем разумением) и заповедь любви к человеку (человек должен любить ближнего, как самого себя). В Библии эти заповеди объясняются при помощи исторических примеров , притч, наставлений, пророчеств».

Блаженнейший владыка напомнил слова воскресного Евангелия, в которых Господь о сути любви к ближнему Говорит так: И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними.

Митрополит Онуфрий привел слова Спасителя, которыми он объясняет, что пользы, если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают. И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.

А границы любви, по слову Архипастыря, Господь обозначает следующим образом: «Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. И заключает это наставление словами Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд».

Митрополит Онуфрий с помощью ряда примеров рассказал, как человеку поступать, исходя из сути христианской любви.

«В жизни бывает много затруднительных обстоятельств, в которых мы теряемся и не знаем что нам делать, как поступить, — сказал он. — Если кто-то занял деньги и не хочет вернуть, мы рассуждаем – обратиться в полицию или еще какие-то меры предпринять. Но нужно поставить себя на место того, кто нам должен. И посмотреть как бы мы хотели, чтобы с нами поступили в схожей ситуации и так и мы должны поступить со своим ближним».

Его Блаженство также предостерег от таких поступков, которые могли бы быть неприятны, если бы совершались по отношению к нам самим.

«Если парень увел девушку у другого парня или супругу, или склонил к беззаконию, то любому человеку будет неприятно, что с ним так поступили. Если мы не хотим, чтобы с нами такое случилось, мы не должны так поступать и в отношении других. Таким образом, человек может определять правила или требования христианской любви», — подчеркнул он.

Кроме этого Предстоятель отметил, что христианская любовь предполагает самопожертвование.

«Если мы посмотрим на поступки христианской любви, то мы увидим, что в каждом из них есть жертвенность, — сказал он. — Если, к примеру, молодой человек любит девушку, то он готов ей цветы покупать и прощать все, но такая плотская любовь распространяется на немногих людей – на родителей, на еще одну личность. А божественная любовь распространяется на всех».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил, что Христос призывает нас любить «не только тех, кто нам благодетельствует, кто нам приятен, но даже своих врагов».