В Киеве 18 октября состоится встреча с известным швейцарским богословом

18 октября в 18.00 в галерее “Соборная” при Кафедральном соборе УПЦ (ул. Железнодорожное шоссе, 3, ст. м. Лыбедская) состоится встреча со схиархимандритом Гавриилом (Бунге), который будет находиться в Украине с паломнической поездкой. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей.

На встречу приглашаются все, кто желает услышать мудрое слово известного духовника и послушать его размышления о духовной жизни в условиях современного мира. Участники встречи будут иметь возможность задать вопросы.

Схиархимандрит Гавриил является известным швейцарским богословом, патрологом. Родился в Германии в 1940 году. Долгое время был католическим монахом-бенедиктинцем. Интересовался историей восточного (православного) монашества. В 2010 году принял Православие. Отец Гавриил является автором многих монографий на тему учение отцов Церкви, переведенных на европейские языки.

Схиархимандрита Гавриила будет сопровождать и переводить настоятель прихода в честь св. Амвросия Медиоланского в Милане архимандрит Амвросий (Макар).