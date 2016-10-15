В УПЦ призвали в день защитника Украины к соборности, единству, миру ради будущего страны

В Украинской Православной Церкви в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины призвали православных украинцев к соборности, единству, миру и восстановлению общественного взаимопонимания ради будущего Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин сказал в своем поздравлении по случаю Дня защитника Украины.

«Совместными стараниями Церкви, общественности, военнослужащих – всех граждан Украины, кто любит свою Родину не только на словах, а на деле, мы должны превратить день защитника Украины в день объединения вокруг идеи соборности и единства, направить наши усилия для достижения мира и восстановления общественного взаимопонимания ради будущего Украины», - призвал митрополит Августин.

В День защитника Украины во всех храмах Украинской Православной Церкви были совершены заупокойные богослужения по погибшим воинам, которые полегли во время военных действий.

«В современной истории нашей Родины мы являемся свидетелями того, как соотечественники отдают жизнь за ближнего своего, спасая свою душу для Вечности и пополняя ряды небесного воинства Христова». «В день, когда Святая Церковь молитвенно чтит Покров Пресвятой Богородицы, который символизирует покровительство и защиту нашей Небесной Заступницы, мы с особыми чувствами возносим к Ней молитвы за защитников народа Божиего на нашей украинской земле», - подчеркнул митрополит Августин.

Глава Синодального отдела УПЦ также выразил благодарность военным капелланам, которые несут слово Божие воинам на передовой.

«Они совершают богослужения в походных храмах, собирают и везут помощь бойцам, разделяют со своими военными прихожанами все тяготы солдатской жизни и так же несут потери. Благодаря их служению воины, верные Украинской Православной Церкви, имеют возможность приступить к Таинствам, в первую очередь, исповедаться и получить Святое Причастие», - подытожил владыка Августин.