Пока человек противится злу, мир будет существовать — Предстоятель УПЦ

Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей проповеди в день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, призвал христиан в своей борьбе против зла обращаться за помощью к Пресвятой Деве Марии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство подчеркнул, что Пресвятая Богородица является нашей защитницей, у которой есть оружие против любой неправды.

«Только человеку надо обращаться за помощью к Ней, — отметил Блаженнейший владыка. — Совершая праздник Покрова Божьей Матери, мы молимся, чтобы Пресвятая Дева Мария покрыла всех нас, нашу Украину и весь мир от зла».

Как отмечает Предстоятель, «Богородица всегда помогает людям в их борьбе против греха, против зла, в противостоянии против неправды», и «до тех пор, пока человек противится злу, пока он любит истину и ищет её, до тех пор мир будет существовать».

«Пусть молитвами Пресвятой Девы Марии, Господь пошлёт мир на нашу землю. Пусть Господь умиротворит сердце каждого человека, потому что из сердца человека исходят его помыслы — добрые или злые. Если, по молитвам Богородицы, будут умиротворены наши сердца, тогда наступит мир и в наших семьях, и в нашем государстве, и во всём мире. Пусть молитвами Пресвятой Девы Марии Господь благословляет и хранит всех нас», — заключил Митрополит Онуфрий.