Молитва к Богородице в день Покрова даст ту защиту, которая необходима каждому человеку - Митрополит Антоний (видео)

Молитва к Богородице в день Покрова даст ту защиту, которая необходима каждому человеку. Об этом в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы и день защитника Украины, которые отмечаются 14 октября, сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Как сообщает Центр информации УПЦ, напоминая историю праздника, владыка Антоний отметил, что в день Покрова защитники Родины должны направить свои мысли к Заступнице всего мира.

«У каждого воина есть родная земная мать, которой он звонит. Но, возможно, «телефонный звоночек» к Божией Матери, каждый солдат может сделать из своего окопа. Если сердечно направить свои мысли к Богородице, Она обязательно услышит и даст ту силу, которая необходима каждому. На войне, когда человек держит в руках оружие и от него зависит жизнь других - очень трудно. Если каждый из нас будет молиться и просить помощи Божией, Господь даст умиротворение. Ведь война закончится, и каждый воин должен вернуться человеком, который сможет в будущем посвятить свою жизнь мирному обществу. Желаю, чтобы воины, мирное население и все те, кто страдает от этих событий, ощутили Покров Божией Матери», - сказал управляющий делами УПЦ.

По словам владыки Антония, праздник Покрова пришел к нам после Крещения Киевской Руси.

«История праздника начинается в 910 году. Когда императором был Лев Мудрый, а патриархом - Макарий, Византия вела войну с сарацинами. Ситуация была сложная, все ждали поражения и народ сугубо молился, чтобы Господь помиловал Константинополь и Византийскую империю. Было воскресенье, всенощное бдение, все молились, и Андрей Христа ради юродивый, и его ученик Епифаний увидели Божию Матерь в сиянии, а с Ней - Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Богородица подошла к алтарю и стала молить Своего Сына, чтобы Он смилостивился и не допустил поражения Константинополя. Богородица сняла с Себя головной Покров, который тогда назывался омофор, и покрыла им православных людей. С этого момента все поняли, что поражения не будет. И действительно, сарацины отошли от города», - рассказал митрополит Антоний.

Владыка добавил, что праздник Покрова для украинцев имеет особое историческое значение.

«Покров Божией Матери - главный праздник запорожских казаков. Главная церковь Сечи была посвящена Покрову Богородицы. Перед походами запорожские казаки совершали Божественную литургию и молили о помощи Деву Марию. Один из святых отцов сказал, что человек становится христианином только тогда, когда начинает со слезами молиться Божией Матери. Когда чувствуете, что в жизни нет другой помощи, а сердце болит за ближнего, за общество, нужно обращаться за помощью к Божией Матери. Я желаю, чтобы каждый из нас чувствовал любовь Божией Матери и Ее защиту, ведь несмотря на все сложности жизни, у нас есть к кому обратиться. Божия Матерь является Матерью каждого из нас и всего человечества», - отметил митрополит Антоний.

Также владыка рассказал о том, как по традиции православные христиане отмечают праздник Покрова Божией Матери.

«Этот день должен быть посвящен добрым делам и своему духовному совершенствованию. Каждый праздничный день начинается с литургии. Если есть возможность, то обязательно исповедоваться, причаститься, а вторую половину дня посвятить добрым делам. Бог открывается человеку через человека. Пусть в этот день каждый из нас сделает какое-то доброе дело, которое ему по силам. Иногда нам кажется, что у нас нет возможности сделать что-то хорошее, и большое. Сделайте маленькое дело: посетите тех людей, которых давно не видели, и которые нуждаются в вашей защите; сделайте звонок своей матери», - пожелал митрополит Антоний.