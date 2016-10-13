В день праздника Покрова Богородицы в Киево-Печерской лавре состоятся в шесть литургий

В Киево-Печерской лавре в день праздника Покрова Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии состоятся шесть Божественных литургий. Полуночница 06.00 Крестовоздвиженский храм. Божественные литургии 06.30 Крестовоздвиженский храм 07.00 Трапезный храм 08.00 Храм “Всех скорбящих Радость” 08.30 Успенский собор 09.15 Аннозачатиевский храм 09.40 Храм прп. Сергия Радонежского Вечернее богослужение 16.30 Трапезный храм

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter