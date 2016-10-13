Социальные отделы УПЦ передали дорогостоящее медицинское оборудование клинике "Охмадет"

С начала октября Центру детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «ОХМАТДЕТ» было передано помощь на сумму 228 050 грн.

7 октября 2016 года заместитель председателя Синодального отдела по вопросам здравоохранения протоиерей Ярослав Шовкеник, совместно с руководителем Операционного центра Берлин-Веддинг доктором Фиалковским А.М., передали гуманитарную помощь клинике «Охматдет». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Киевской Митрополии.

В частности, онкогематологическому отделению учреждения предоставлено оборудование, детские медицинские кровати и хозяйственные бытовые предметы на общую сумму 218 тыс. гривен.

Также в этом месяце, в рамках договоренности о сотрудничестве, Миссия УПЦ социальной помощи детям и ПАО АБ «Укргазбанк» предоставила отделу химиотерапии Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «ОХМАТДЕТ» 67 инфузионных систем набора на сумму 10 050 гривен.

Напомним, в конце июня этого года прихожане столичных храмов в честь Иерусалимской иконы Божией Матери и Почаевской иконы Божьей Матери собрали более 25 тыс. грн. для приобретения медицинского оборудования для детской больницы «Охматдет».