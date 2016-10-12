Синодальный отдел УПЦ проведет всеукраинскую конференцию, посвященную теме укрепления семьи
19:11, 12 октября 2016Православие
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С 31 октября по 3 ноября 2016 года пройдет ІІІ Всеукраинская конференция руководителей и сотрудников епархиальных отделов по делам семьи. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины, форум проведет Синодальный отдел УПЦ по делам семьи.
В программу конференции включено проведение учебных лекций, тренингов и практических занятий по основным направлениям работы по укреплению института семьи, осознанию смысла брака, защите жизни нерожденных, детства, материнства и отцовства, профилактике социального сиротства.
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