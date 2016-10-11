Блаженнейший Онуфрий на фестивале "Покров": Мы хотим напомнить людям - мир нуждается в добре

В Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко 9 -12 сентября продолжается XIV Международный кинофестиваль «Покров». Главной темой нынешнего фестиваля стали слова из священного Писания «вера без дел мертва» (Иак. 2,17).

Во время своего Архипастырского слова к организаторам и участникам кинофорума Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех творить добро, не смотря на те сложности, которые сегодня есть в мире. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам Архипастыря, «через фестиваль «Покров» мы хотим напомнить людям о том, что мир нуждается в добре и о том, что мы все должны стараться творить добрые дела».

Предстоятель отметил, что добро по своей сущности всегда остается неизменным, но формы его воплощения меняются в разные эпохи.

«Сегодня мир наполнен противостоянием, взаимной враждой, нетерпением, — продолжил он. — Именно эти факторы часто влияют на социальное положение людей — многих они приводят в духовное уныние, некоторые впадают в отчаяние, а иные начинают проявлять свою агрессию и делать не то, что следовало бы делать».

Блаженнейший владыка подчеркнул, что главная задача нынешнего кинофестиваля «показать, что есть пути преодоления тех проблем, с которыми мы встречаемся в своей земной жизни».

Перед началом торжественного открытия зрителям были представлены видеосюжеты о социальной помощи нуждающимся в Одесской и Запорожской епархиях, презентованы отдельные проекты православного волонтерского движения «Молодость неравнодушна».

Предстоятель подчеркнул: «Эти маленькие ролики, которые мы уже успели увидеть дали нам пример нескольких форм того добра, которое мы сегодня можем и должны делать».

Он отметил, что несмотря на то, что часто для того, чтобы помочь другим нужны финансовые, материальные и физические ресурсы, заниматься благотворительностью может каждый человек.

«Даже немощный человек может помочь тому, кто находится в беде, если она помолится или просто посочувствует ближнему», — подчеркнул Его Блаженство.

Он обратил внимание на то, что в нынешнем мире очень много зла, которое можно преодолеть только добром.

«Сегодня зла много, а добра не хватает, — сказал Предстоятель, — Зло побеждается только добром, поэтому мы должны стараться делать добро — как можем и как умеем».

В Священном Писании говорится, если вера не подтверждается делами, то такая вера мертва.

«Мы живем в православном государстве, мы все знаем о Боге и знаем, что вера которая человека кормит — это вера в Бога. Действительно, есть земные ориентиры, на которых мы можем сосредоточить свое внимание, но они изменчивы и преходящи, а Бог неизменен. Вера в Бога — это то, что человека оживляет, дает человеку стимул для того, чтобы творить, трудиться и приносить себя в жертву для ближнего своего. И эта наша вера в Бога должна быть подтверждена нашими добрыми делами», — подытожил Предстоятель.

Всего в этом году на главные призы фестиваля претендуют 56 анимационных, документальных и художественных фильмов из Украины, Белоруссии, Грузии, Польши и России. Перечень кинокартин смотрите на официальном сайте “Покрова”.