В Харьковской духовной семинарии состоялись торжества по случаю 20-летия возрождения

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 9 октября возглавил праздничный акт по случаю 20-летия возрождения Харьковской духовной семинарии, который состоялся во Дворце студентов Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, 9 октября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий с Архипастырским визитом прибыл в Харьковскую епархию.

Его Блаженство возглавил Божественную литургию в Свято-Благовещенском соборе, после которой совершил заупокойную литию на могиле первого ректора Харьковской духовной семинарии митрополита Никодима (Руснака).

15 сентября этого года исполнилось 5 лет со времени кончины митрополита Никодима (+2011) – первого ректора Харьковской духовной семинарии. Его трудами в 1993 году было возрождено Харьковское духовное училище, которое впоследствии, в 1996 году, решением Священного Синода УПЦ было реорганизовано в семинарию.

В тот же день Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил освящение памятной доски митрополиту Никодиму на фасадной стене Архиерейской резиденции Харьковской епархии, на территории Свято-Покровского мужского монастыря.

После в здании Архиерейской резиденции Блаженнейший владыка присутствовал на презентации книги «Слобожанский архипастырь», посвященной ушедшему архиерею Харьковской епархии. Его Блаженство поделился со всеми присутствующими своими воспоминаниями о митрополите Никодиме.