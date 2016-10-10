В Киеве 9-12 октября проходит фестиваль православного кино "Покров"

В Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко 6 октября состоялась церемония открытия ХIV Международного фестиваля православного кино «Покров». В этом году темой кинофорума были выбраны слова из Соборного послания святого апостола Иакова «Вера без дел мертва» (Иак. 2:26).

Торжественное мероприятие посетил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, который благословил организаторов и участников на проведение православного кинофорума. В своем приветственном слове Его Блаженство отметил важность совершения христианских добродетелей, в частности, в рамках волонтерского и миссионерского служения Церкви.

За благотворительную деятельность Предстоятель вручил церковные награды участникам волонтерских организаций Украинской Православной Церкви.

Во время торжественного мероприятия собравшихся также приветствовали руководители проекта кинофестиваля «Покров»: глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона, протоиерей Александр Акулов.

В заключение с приветственным словом выступил президент фестиваля, народный депутат Украины Андрей Деркач, который объявил об официальном открытии кинофорума.

После окончания официальной части открытия зрители смогли увидеть премьеру художественного фильма «Монах и бес». Перед началом просмотра режиссер картины М. Досталь поздравил присутствующих и рассказал об истории создания фильма.

Всего в этом году на главные призы фестиваля претендуют 56 анимационных, документальных и художественных фильмов из Украины, Белоруссии, Грузии, Польши и России. Перечень кинокартин смотрите на официальном сайте “Покров”.

Просмотры конкурсных работ состоятся в киевском Доме кино (ул. Саксаганского, 6): 10 и 11 октября – с 10.00 до 21.00; 12 октября – с 10.00 до 15.00. Церемония закрытия и награждения победителей фестиваля «Покров» состоится 12 октября 2016 года в 18:00 в Доме кино. Вход на конкурсные показы и закрытие свободный.

Фестиваль православного кино «Покров» был основан по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана, +2014) в 2003 году. За 13 лет существования проекта десятки тысяч людей увидели сотни кинокартин, а в 2013 году была организована онлайн-трансляция на сайте фестиваля, благодаря чему православные фильмы посмотрели около 40 тысяч интернет-пользователей.

news.church.ua