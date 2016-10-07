В 2014-2015 почти каждый православный киевлянин был жертвователем и благотворителем

То, что для каждого из нас обыденно, для многих – роскошь. Людям, которые испытывают нужду в самом необходимом и помогает на протяжении двух лет Центр гуманитарной помощи (ЦГП) Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Как работает Центр и кому помогает – в материале.

НАЧАЛО

Собранное тут же старались отправить в зону только начинавшегося военного противостояния, где первыми пострадавшими оказались именно мирные граждане, среди которых было много женщин, стариков и детей. Также, усилия сотрудников и волонтеров Центра были направлены на оказание помощи вынужденным переселенцам, которые прибывали в Киев без всяких средств для существования.

2014-2015 годы можно назвать периодом, когда практически каждый верующий киевлянин был жертвователем и благотворителем.

Люди приносили на склад, который расположен в корпусе Синодальных отделов на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, продукты, обувь и одежду, средства личной гигиены и химию, бытовые приборы, посуду, лекарства; жертвовали средства на закупку необходимого.

В 2014 году склад ЦГП наполнялся ежедневно, и также, ежедневно все раздавалось переселенцам, отправлялись грузы мирным жителям в восточные регионы Украины.

К концу 2015 — началу 2016 гг. проблема переселенцев перестала быть острой. Многим удалось устроиться на новом месте, а добрая половина — вернулась в родные края. Силы сотрудников Синодального отдела и Центра гуманитарной помощи были сосредоточены на оказании помощи иным категориям нуждающихся: малоимущим, инвалидам, многодетным, тяжело больным и т.п. Но, к сожалению, в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране к началу 2016 года наполнять склад необходимым стало все труднее.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ СЕЙЧАС

Центры гуманитарной помощи актуальны в любое время – и мирное, и военное. Ни один человек не застрахован от внезапной тяжелой болезни, житейских трудностей или бедности. Именно таким людям нужна помощь, и именно такие нуждающиеся и обращаются в Центр с последней надеждой. У кого-то сгорел дом, кому-то нужно оплатить дорогостоящие лекарства, а кого-то попросту обокрали.

За несколько лет работы, сотрудниками был выработан алгоритм, который позволяет оказывать помощь эффективно. Как рассказывают сами волонтеры, с критической ситуацией каждого просителя они пытаются разобраться основательно. К примеру, если за помощью обращается малоимущая семья, сотрудники консультируют нуждающихся по поводу оформления государственных социальных выплат. И, конечно, стараются помочь, исходя из имеющихся ресурсов Центра гуманитарной помощи.

ВНИКАТЬ В ЖИЗНЬ НУЖДАЮЩИХСЯ

Главная проблема сейчас — наполнение склада. Помочь человеку можно лишь в случае, когда кто-то проявил милость и захотел, чтобы неизвестный ему человек в нужде был накормлен, одет, вылечен. Однако сейчас не многие люди включены в процесс благотворительности, не многие проявляют сочувствие к жизни нуждающихся людей.

В Центре гуманитарной помощи есть огромная потребность в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, медикаментах. Большей частью люди жертвуют на склад ЦГП свою одежду, и, к сожалению, эти вещи изрядно потрепанные. Поэтому на склад регулярно приглашаются волонтеры для расфасовки одежды: хорошая – сортируется, плохая – выбрасывается. Хорошей меньше…

КОМУ ПОМОГАТЬ

Вся информация, которая поступает в Отдел по работе с просителями Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам проверяется. Чтобы оказать помощь действительно нуждающимся людям, а не мошенникам, которых, к сожалению, сейчас становится все больше, специалисты Центра очень тщательно проверяют каждое обращение. Смотрят наличие документов, которые подтверждают личность просителя и его нужду, копии удостоверений личности всех членов семьи и справок о доходах, если это необходимо, а также – обоснованность запрашиваемых сумм на покрытие лечения, например.

Основной задачей сотрудников, работающих над развитием Центра гуманитарной помощи Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам, является оказание своевременной помощи нуждающимся категориям граждан, обращающихся с просьбами о помощи, на регулярной и качественной основе.

news.church.ua по материалам «Церковной православной газеты».