8-летняя Сашенька не может полноценно дышать и разговаривать: нужны 87 тыс. грн. на операцию

Семья протодиакона Владимира Зиновьева из Херсона обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой оказать помощь в сборе средств для лечения восьмилетней дочери Александры. Для операции необходимо собрать 87 000 грн, сообщает "Православная Херсонщина".

Сашенька Зиновьева - старшая дочь протодиакона Свято-Духовского кафедрального собора Херсона отца Владимира Зиновьева, родилась 18 октября 2008 года. Сразу после рождения врачи поставили диагноз: врожденная двусторонняя сквозная расщелина верхней губы и нёба. Это не просто косметический дефект, данная патология влияет на способность ребёнка полноценно дышать и разговаривать.

Уповая на помощь Божью, родители малышки делают всё возможное, чтобы помочь дочери. В Научно-практическом Центре медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врождёнными заболеваниями нервной системы в Москве они мужественно прошли три этапа оперативного лечения: в мае 2009 года была осуществлена пластика верхней губы и носа, в октябре того же года пластика мягкого нёба. Весной 2010 - пластика твёрдого нёба.

В октябре 2016 Сашеньке Зиновьевой исполняется 8 лет. Врачи настоятельно рекомендуют в этом возрасте пройти четвертый этап лечения: костную пластику альвеолярного отростка верхней челюсти.

К сожалению, семья Сашеньки Зиновьевой не располагает материальными средствами для лечения девочки.

Обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать необходимую сумму (87 000 грн.) для операции.

Пусть Господь благословит каждого, кто внесёт свою лепту на лечение малышки!

Средства можно перечислить на р/с 29244825509100 в ПриватБанке (МФО 305299, КОД ОКПО 14360570)

№ карты ПриватБанка 4731 2127 0121 5617

Получатель: Зиновьев Владимир Константинович