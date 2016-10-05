Если ВР проголосует за законопроект 4128, одной из первых пострадает УАПЦ - глава юридического отдела УПЦ

Если народные депутаты проголосуют за проект Закона 4128, то в Украине будет нарушен баланс распространения религиозных конфессий, а одной из первых пострадает УАПЦ.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в ИА «Украинские новости» заявил глава Синодального юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов, сообщает Центр информации УПЦ.

«По моему глубокому убеждению, если этот законопроект будет принят, его, прежде всего, апробируют на Украинской Автокефальной Православной Церкви. Тогда они смогут молиться в Андреевской церкви только в составе УПЦ КП, потому что, в случае принятия законопроекта возможны захваты храмов не только УПЦ, но и УАПЦ. Насколько мне известно, есть определенные споры относительно храмовых сооружений между Римско-Католической Церковью и Греко-Католической. Также нарушится баланс равенства распространения по Украине религиозных общин. Если, например, на Западной Украине будут захватывать храмы УПЦ, то в Центральной и Восточной Украине будут захватывать по той же схеме храмы УПЦ КП. На востоке Украины начнут захватывать храмы УГКЦ. Таким образом, это приведет к непредсказуемым последствиям», - сказал протоиерей Александр Бахов.

По словам главы Синодального юридического отдела УПЦ, законопроект 4128 даже не прошел широкого обсуждения с религиозным сообществом Украины.

«Любые законодательные инициативы, касающиеся деятельности религиозных организаций и свободы вероисповедания, должны согласовываться с религиозным сообществом, по крайней мере, обсуждаться. В частности, этот законопроект не обсуждался, как это было ранее с другими законопроектами. Поэтому если субъекты законодательной инициативы, или Министерство культуры стремится урегулировать какие-то отношения в религиозной среде, то стоит обсуждать это непосредственно с теми организациями, которых это законодательство будет касаться», - подчеркнул Александр Бахов.

Напомним, что 6 октября на рассмотрение парламента будет вынесен законопроект 4128 которым предлагается внести изменения в статью 8 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности). Главное научно-экспертное управление ВР порекомендовало депутатам не принимать этот законопроект.