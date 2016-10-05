В Киевской духовной академии состоится международная конференция, посвященная 1000-летию духовных связей с Афоном

В Киевской духовной академии УПЦ 25-26 октября состоится Международная научная конференция, посвященная 1000-летию древнерусского монашества на Афоне, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Мероприятие пройдет в рамках VІII международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений — современность — перспективы». В этом году форум посвящен 1000-летию древнерусского монашества на Афоне и влиянию монашеских традиций на духовное образование и культуру в Восточной Европе.

На конференции рассмотрят следующие темы: взаимодействие светской и церковной науки в деле изучения афонского духовно-культурного наследия; роль Афона в становлении и развитии монастырской, культурной и образовательной традиции в Украине и других славянских странах; афонские подвижники Иоанн Вишенский, Иов Княгиницкий, Исаакий Борискович и другие, их роль в возрождении православия в Украине после Брестской унии; бывшие афонские монахи — новомученики и исповедники веры в ХХ в .; история и настоящее духовных и богословских учебных заведений.