Под Верховной Радой состоялось молитвенное стояние верующих УПЦ против принятия законопроекта №4128

5 октября духовенство и верующие Украинской Православной Церкви молились, чтобы Господь вразумил народных депутатов не становиться орудием антирелигиозной борьбы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На 6 октября назначено рассмотрение скандального законопроекта №4128, который может узаконить «церковное рейдерство».

В этот день на молитву под стенами украинского парламента собралось около тысячи человек. Духовенство совершило молебен за мир в Украине.

Во время мирных собраний представители депутатского корпуса от оппозиции вышли к верующим гражданам Украини чтобы выслушать их требования и донести до законодательного органа.

Также за время проведения митинга против скандального законопроекта было собрано более 800 подписей людей, которые высказываются против внесения изменений в законодательство, которые открывают путь к захвату храмов и разжигание межконфессиональной вражды.

Следует отметить, что сегодняшнее заседание Верховной Рады началось с выступления депутата В. Еленского, наполненного открытыми призывами к дискриминации и агрессии против граждан Украини в зависимости от их религиозных убеждений.

Напомним, вносить изменения в Закон «О свободе совести и религиозных организациях» Верховная Рада планирует завтра, 6 октября. Согласно логике законопроекта Еленского № 4128, любой посторонний человек может считать себя членом определенного прихода и голосовать за их переход в другую юрисдикцию. По такой схеме уже состоялись десятки захватов храмов Украинской Православной Церкви.

Также ранее сообщалось, что отрицательное отношение к этому законопроекту высказали представители Всемирного Совета Церквей, члены Секретариата ВСЦиРО, научно-экспертное управление Верховной Рады, Институт религиозной свободы, юристы Международного института защиты прав человека стран Восточной Европы, украинские религиоведы.

Специалисты утверждают, что предложенные Еленским изменения в действующее законодательство несут угрозу неоправданного вмешательства государства в автономность религиозных общин и появления новых конфликтных ситуаций из-за путаницы в порядке внесения изменений в уставы.

Сегодня также состоялась пресс-конференция на тему: «Опасность для религиозного сообщества Украины: почему Церкви просят депутатов не голосовать за законопроект 4128».