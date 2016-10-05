Тысячи верующих молились за мир в Украине в Иерусалиме у Голгофы
13:13, 05 октября 2016Православие
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Тысячи верующих Украинской Православной Церкви 4 октября приняли участие в Божественной литургии, на Голгофе, месте Распятия Господа нашего Иисуса Христа, в Храме Воскресения Христова. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине, и за боголюбивый украинский народ.
Напомним, в начале октября тысячи паломников из УПЦ прибыли на Святую Землю для поклонения святыням, связанным с земной жизнью Спасителя.
Верующие из Украины неоднократно имели встречи с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и молились вместе за воскресной Литургией на Гробе Господнем.
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