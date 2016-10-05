Тысячи верующих молились за мир в Украине в Иерусалиме у Голгофы

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви 4 октября приняли участие в Божественной литургии, на Голгофе, месте Распятия Господа нашего Иисуса Христа, в Храме Воскресения Христова. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине, и за боголюбивый украинский народ.

Напомним, в начале октября тысячи паломников из УПЦ прибыли на Святую Землю для поклонения святыням, связанным с земной жизнью Спасителя.

Верующие из Украины неоднократно имели встречи с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и молились вместе за воскресной Литургией на Гробе Господнем.