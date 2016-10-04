Патриарх Иерусалимский Феофил заявил о том, что политики не должны решать церковные вопросы

Политики не должны решать церковные вопросы, так же, как и Церкви не нужно вмешиваться в политику.

Об этом сказал Патриарх Иерусалимский Феофил 2 октября во время встречи с делегацией украинских паломников. Патриарх также опроверг информацию, появившуюся в украинских СМИ, согласно которой, он поддержал идею автокефалии Украинской Церкви во время беседы с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась 30 сентября. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший Патриарх Феофил поделился своими впечатлениями от общения с главой Украинского государства. В частности, речь шла об итогах прошедшего на Крите Собора. «Через соборный процесс можно решить все проблемы и имеющиеся вопросы», — подчеркнул Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

«Однако политики очень часто размышляют в политической манере. Политики не должны брать в свои руки церковные вопросы, потому что это смерть. Точно так же, как нам, представителям Церкви, не нужно вмешиваться в политические вопросы». Блаженнейший Патриарх отметил, что эти слова нашли понимание у украинского Президента.

«Мышление политиков заключается в том, чтобы решать проблемы средствами, которыми они располагают. У нас иной, церковный образ мысли. И то, что выше других вещей в этом вопросе – это единство», — сказал Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви. Он также повторил свои слова, сказанные на Крите: «Величайший грех в Церкви — это раскол».

Блаженнейший Патриарх обратил внимание украинских гостей на то, что сегодня является главной задачей людей в Церкви: «В первую очередь, необходимо соблюдать единство Церкви. Если мы соблюдем единство Церкви – все остальные вопросы мы решим».